Victoria cómoda de Jacobo Senín en Vilar de Barrio

El de Cuntis Jacobo Senín logró en la prueba ourensana la segunda victoria de la temporada.

La quinta edición de la Subida a Vilar de Barrio, prueba puntuable para el Campeonato de Galicia de Montaña, coronó este domingo a Jacobo Senín como vencedor absoluto tras completar los casi cinco kilómetros del trazado en un tiempo acumulado de 4 minutos 18 segundos y 240 milésimas al volante de su Nova NP01.

El piloto de Cuntis (Pontevedra) fue el gran dominador de una cita que volvió a reunir a miles de aficionados durante todo el fin de semana en la comarca de A Limia.

La segunda posición final fue para Alexis Vieitez, que pilotando un Fórmula Lola T96/50 logró quedarse a ocho segundos del vencedor. El piloto de Cerdedo-Cotobade consiguió remontar en la jornada del domingo el tiempo cedido el sábado, cuando la presencia de agua sobre el asfalto condicionó notablemente las prestaciones de los monoplazas.

El tercer escalón del podio fue para Abraham Vázquez y su Osella PA21 JRB, otro de los vehículos más espectaculares del certamen gallego, que concluyó a 13 segundos de Senin tras una actuación muy sólida durante todo el fin de semana y que fue fraguando en las dos subidas de ayer domingo.

La cuarta plaza absoluta y primera entre los carrozados correspondió a Jorge Pérez Alonso, que continúa firmando un excelente inicio de temporada 2026 en montaña, tras abandonar los rallys y pasarse a esta modalidad.

Alexis Viéitez logró hacerse con el segundo puesto con su fórmula Lola T96/50. | FGA

El piloto del Porsche 992 GT3 marcó un registro total de 4:37:030, aventajando por apenas 250 milésimas a Jesús López Hernández, quinto clasificado con su Forwin RS23 y vencedor además en la Clase 7, siendo este uno de los duelos más interesantes del fin de semana.

La sexta posición fue para Francisco Javier Álvarez Casqueiro, al volante de un Volkswagen Golf GTI TCR, mientras que tres Porsche completaron las siguientes posiciones de la general. Jonathan Álvarez fue séptimo con un 991 GT3, seguido de Javier Carvalho, octavo con un 991 GT3 Cup, y de Ernesto Daniel Correia de Sá, noveno también con un 991 GT3, con unas diferencias entre los tres por poco más de cinco segundos.

El Top-10 lo cerró Alfonso Ventín con su YacarCross. En total, 63 pilotos consiguieron finalizar una prueba marcada por la gran afluencia de público y por la mejora de las condiciones meteorológicas durante la jornada dominical.