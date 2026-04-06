Jorge Cagiao estrenará un Toyota Yaris en Utiel

El mercado de monturas en el Supercampeonato de España de Rallys (S-CER) sigue ganando nuevos protagonistas. El piloto naronés Jorge Cagiao será el encargado de hacer debutar el Toyota Yaris GR Rally2 dentro del equipo Recalvi. El estreno oficial tendrá lugar el próximo 15 de mayo en el Rally de Utiel, tercera cita del calendario valedera para el certamen, que se disputará por tierras de la Comunidad Valenciana.

La unidad, que llegó hace apenas unos días directamente desde las instalaciones de Toyota Gazoo Racing en Alemania, se integra en la potente estructura del equipo con sede en Vigo. A pesar de la expectación, el equipo mantiene la cautela: antes del desembarco en Valencia, Cagiao disputará el Rally Sierra Morena a los mandos de su habitual Citroën C3 Rally2.

La llegada del kit de tierra, prevista para las próximas fechas, permitirá al piloto gallego realizar varias jornadas de test de adaptación. Una vez finalizada la cita de Utiel sobre tierra, la formación liderada por Chema Rodríguez tomará una decisión estratégica definitiva: continuar la temporada con el modelo francés o apostar por el Toyota para el resto del año.

Con esta adquisición, el equipo Recalvi cuenta con seis vehículos, los Skoda Fabia RS de “Cohete” Suárez, Nuria Pons y Miguel Fuster, además del Alpine A110 de José María Reyes.