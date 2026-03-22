“Cohete” Suárez gana el Rally de la Nucia tras pinchar Jorge Cagiao

El equipo formado por José Antonio “Cohete” Suárez y Alberto Iglesias (Skoda Fabia RS Rally2) se proclamó vencedor de la 32ª edición del Rally La Nucía, prueba inaugural del Supercampeonato de España de 2026.

La victoria se decidió por tan solo tres segundos de ventaja sobre los segundos clasificados, el coruñés Iván Áres y Borja Rozada (Toyota GR Yaris Rally2). El podio lo completaron Diego Ruiloba y Ángel Vela, quienes en el último tramo se aseguraron la tercera plaza con el estreno del Lancia Ypsilon HF Rally2, a 33 segundos del vencedor.

La jornada, disputada bajo una lluvia constante que complicó los tres tramos matinales, tuvo su punto de inflexión en la penúltima especial. Jorge Cagiao y Javier Martínez (Citroën C3 Rally2), que hasta entonces eran líderes indiscutibles, sufrieron un pinchazo que les hizo perder más de dos minutos y los relegó finalmente a la novena posición, aunque con la sensación de ser firmes candidatos al título.

La cuarta plaza fue para el catalán Sergi Pérez, a solo 1,5 segundos del podio en el estreno de su Toyota GR Yaris Rally2. Pepe López, piloto oficial de Hyundai, completó una gran remontada en el último tramo para hacerse con la quinta posición con su i20N Rally2, superando a Sergi Francolí. El británico Philippe Allain fue séptimo, mientras que Álvaro Muñiz y Néstor Casal, pese a su gran ritmo, acabaron octavos lastrados por problemas de frenos.

En las copas de promoción, la Clio Trophy Spain Asfalto se la llevó el local Nicolás Cabanes, mientras que Miguel Gayoso, con contratiempos de neumáticos, tuvo que conformarse con el tercer cajón. En la Copa Hyundai i20 N Rally dominaron los asturianos Adrián Blanco y Estefanía García. Por su parte, Miguel García Gutiérrez se impuso en el Desafío Peugeot.

Los abandonos más significativos fueron los de Unai de la Dehesa, que se salió de la carretera en el tercer tramo, y Miguel Fuster, que no pudo continuar tras el quinto tramo por problemas mecánicos en su Skoda Fabia RS Rally2. Con este arranque, el Supercampeonato de España deja claro que la lucha por el título será de infarto, ya que las diferencias entre los primeros clasificados fueron muy escasas y el ritmo de carrera fue frenético.

La próxima prueba será en cinco semanas en Córdoba.