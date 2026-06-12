Rally de Ourense 59: La fiesta más “crazy” del mundo del motor

La edición 59 del Rally de Ourense ya es una realidad. El rugido de los motores, los ánimos de los aficionados y el ambiente especial que sobrevuela la ciudad y la provincia vuelven a pedir paso a toda velocidad. Los cronómetros empezarán a funcionar hoy, pero la emoción se presentó ayer, cuando caía la noche, en una ceremonia de salida inimitable e inigualable. En buena parte por los conocidos como “crazy fans”, esos locos aficionados que son marca de la casa en Ourense y que, este año, fueron de la mano con la organización de Escudería Ourense. Ian Montgomery, speaker oficial de la Federación Española, ejerció de maestro de ceremonias. Los pilotos, coche a coche, se presentaron en sociedad, con los favoritos al título en una carrera muy abierta ofreciendo sus primeras impresiones.

Escuchando atentos, los amantes del motor. Pancartas, cánticos y humo para que sus favoritos arranquen con buen pie, con un cariño especial al alaricano Javier Pardo, que defiende el título obtenido el pasado año, aunque la corona del cariño popular la lleve puesta siempre.

Pero después de la fiesta, llega la competición. Hoy empieza lo serio. Lo hace con el recuerdo de una noche en Ourense que le llena el depósito de la ilusión a cualquiera.