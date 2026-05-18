Llega la Subida a Vilar de Barrio

Jacobo Senín logró imponer su barqueta Nova NP01 en la primera prueba de este año.

El rugido de los motores de competición volverá el fin de semana a la provincia de Ourense. La Escudería Talariño ultima los preparativos para la quinta edición de la Subida a Vilar de Barrio, cita puntuable para el Campeonato de Galicia de Montaña 2026.

Tras el arranque en la localidad lucense de Taboada, el certamen autonómico aterriza en tierras ourensanas como la segunda parada del calendario, prometiendo emociones fuertes para pilotos y aficionados.

La competición se desarrollará íntegramente en la carretera provincial OU-113 (Verín – Vilar de Barrio), un escenario técnico que pondrá a prueba la pericia de los participantes.

El punto de salida estará ubicado en Casa Adelino, en el kilómetro 37,7 de la vía, a una altitud de 344 metros. Por su parte, la meta se instalará en el kilómetro 32,8, a una cota de 646 metros.

De este modo, los pilotos se enfrentarán a un recorrido total de 4,9 kilómetros, con un desnivel que supera los 300 metros, caracterizado por sus curvas enlazadas y la exigencia en la trazada.

El proceso de inscripción vive hoy lunes una de sus jornadas clave, con el cierre definitivo fijado a las 12:00 horas del mediodía.

Los aficionados conocerán la lista oficial de inscritos pasado mañana miércoles, a partir de las seis de la tarde, donde se aguarda la presencia de las principales figuras de Galicia.

El viernes, 22 de mayo, arrancará la actividad con las verificaciones administrativas y técnicas de carácter voluntario, de 18:30 a 21:30 horas entre la Plaza do Toural y el Ayuntamiento. Quienes no opten por esta ventana anticipada deberán pasar el control obligatorio el sábado, día 23, entre las ocho y las once de la mañana.

El epicentro de la prueba estará localizado en el Parque do Toural, espacio destinado al parque cerrado durante todo el fin de semana y lugar que acogerá la ceremonia del podio final.

La acción real en el asfalto comenzará el sábado a las dos y media de la tarde con la primera manga de entrenamientos oficiales, antesala de la primera y segunda subidas oficiales del fin de semana.

El domingo se reanudará la competición a las nueve y media de la mañana con los segundos entrenamientos, a los que seguirán las dos últimas mangas oficiales que decidirán a los ganadores de esta apasionante quinta edición ourensana.

En el plano deportivo, la expectación es máxima por ver el rendimiento de los líderes provisionales.

En la categoría de vehículos no carrozados, Jacobo Senín llega en lo más alto tras su victoria en Taboada. Por detrás, Abraham Vázquez defenderá su segunda posición frente al acoso de Jesús López Fernández, situándose Alfonso Ventín Gil como tercer clasificado.

En la modalidad de carrozados, Jorge Pérez comanda la tabla general, seguido de cerca por Javier Carballo. La tercera posición provisional la ocupa Rubén Blanco, siendo Manuel Senra el cuarto.