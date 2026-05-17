“Cohete” Suárez ganó el Rally de Utiel con nuevo coche y equipo

El asturiano, "Cohete" Suárez con el Skoda Fabia en el Rally Ciudad de Utiel.

José Antonio “Cohete” Suárez logró la victoria en el Rally Ciudad de Utiel, primera prueba disputada en tierra en el Supercampeonato de este año 2026. El piloto asturiano, al volante de su nuevo Skoda Fabia RS Rally2 del equipo Calm Competició, completó los 12 tramos cronometrados de la competición levantina en 1 hora, 25 minutos y 33 segundos, estrenando así su montura con un triunfo, tras la salida del equipo Recalvi.

La segunda plaza fue para Diego Ruiloba, copilotado por Ángel Vela. El Lancia Ypsilon HF Rally2 del también asturiano llegó a estar muy cerca de Suárez y su copiloto Alberto Iglesias en los primeros tramos, pero finalmente tuvo que conformarse con cruzar la meta a 24 segundos, tras ir descolgandose según fue avanzando la carrera.

El podio lo completó el joven catalán Sergi Pérez. Con el Toyota GR Yaris Rally2 y acompañado por Axel Coronado, Pérez logró el mejor tiempo en el último tramo, arrebatándole la tercera posición a Pepe López, certificando así un gran resultado. El madrileño, que pilota el Hyundai i20 N Rally2 oficial junto a David Vázquez, descendió a la cuarta plaza.

Iván Áres y Borja Rozada finalizaron quintos con su habitual Toyota, a más de un minuto y medio del ganador, mientras que José Luis Peláez y el gallego José Murado fueron sextos. Séptimos cerraron Álvaro Muñiz y Manuel Alfonso Estévez con un Skoda Fabia.

La próxima cita del Supercampeonato, será en Galicia, con el Rally de Ourense, a disputar los días 12 y 13 de junio.