López Lence y Daniel Remuiñán ganan en el Rallymix de Portas

Antonio López Lence (Clase A) y la pareja formada por Daniel Remuiñán y Álvaro Cerqueiras (Clase B) fueron los grandes triunfadores del Rallymix Concello de Portas, cuarta prueba del Campeonato Regional que se disputó antes de ayer en la localidad pontevedresa, una jornada que reunió a destacados pilotos del panorama autonómico y que dejó una imagen de autoridad del coruñés López Lence, quien firmó una actuación casi perfecta pilotando su Yacar Cross.

El piloto de la clase reina no dio opción a la competencia desde el primer tramo. López Lence marcó tres de los mejores tiempos del fin de semana y paró el crono en 32:47.032, más de 21 segundos por delante del segundo clasificado, Alfonso “Pisko” Ventín.

El piloto de Cotobade (Pontevedra), que también pilotó un monoplaza Yacar Cross, además, se llevó el gato al agua en la Copa MRF, por delante de Víctor Manuel Fernández “Chairo” y Damián Abal.

El tercer cajón del podio absoluto fue para la dupla vencedora de la Clase B, reservada para los turismos, en la que el piloto de A Laracha Dani Remuiñán y Álvaro Cerqueiras, que a 34,7 segundos del líder completaron una excelente participación a modo de preparación para el próximo Rally de Galicia de Tierra.

La lista de honor la completaron el pluricampeón gallego de rallymix, Abel Jurado, en el cuarto puesto, también sobre un Yacar Cross, y el segundo equipo clasificado de la Clase B, el lucense Franscisco Dorado y la berciana Andrea Lamas, a bordo del Skoda Fabia RS Rally2, que cerraron el top cinco.

En la Clase B, el podio tuvo color asturiano con el tercer puesto de Cristian Gil y Ángel Rodríguez (Skoda Fabia RS N5), que además fueron los mejores en la Copa Pirelli 4×4. La segunda posición fue para los hermanos Celestino y Jorge Iglesias (Ford Fiesta N5) y la tercera para Jaime Pérez y David Calvo (Peugeot 208 T16 R5).

En la Copa Pirelli Dianteira, el triunfo fue para Juan Manuel Chao e Iván Bergondo, seguidos de Juan José Pintos y Joel Souto, y Marcos Lista y Martín Fariña. Cerraron el cuadro de ganadores los participantes de la Copa Iniciación Escuderías, donde la victoria sonrió al joven naronés Cagiao y Bergondo, con Aarón Fernández y Jesús Tobío como segundos, e Iria Iglesias y María Becerra en la tercera posición.

El Campeonato de Rallymix de Galicia no da tregua y ya apunta a la siguiente cita, que se celebrará en Cuntis (Pontevedra) el fin de semana del 19 y 20 de septiembre. Será la quinta prueba del calendario y, de continuar esta dinámica, López Lence partirá como firme candidato a revalidar la victoria, en una prueba en la que a bien seguro aparecerán un gran número de candidatos para lograr la victoria. El espectáculo sobre el asfalto y la tierra está garantizado.