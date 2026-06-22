Francisco Dorado gana en el Rallymix de Guitiriz, en Lugo

El piloto lucense, Francisco Dorado, fue muy regular y logró imponerse a todos los participantes.

Francisco Dorado y Andrea Lamas estrenaron el palmarés de vencedores del Rallymix Concello de Guitiriz, en Lugo, tras imponerse en la primera edición de la prueba, disputada entre el sábado y ayer, y organizada por la Escudería Scratch Fene.

La cita, además de debutar en el calendario bajo esta modalidad, fue la segunda carrera del campeonato regional de Rallymix, con unas jornadas marcadas por las altas temperaturas.

Dorado, al volante de un Skoda Fabia RS Rally2 y acompañado por la copiloto ponferradina Andrea Lamas, completó una actuación muy sólida que le permitió adjudicarse la victoria absoluta tras las cinco pasadas programadas sobre el recorrido mixto de cerca de nueve kilómetros.

El equipo consiguió aventajar en apenas ocho segundos a Alfonso Ventín, quien fue uno de los grandes protagonistas de la jornada al dominar con autoridad la Clase A a bordo de su YacarCross.

La clasificación general estuvo marcada por la competitividad entre los principales aspirantes al triunfo. Ventín finalizó en la segunda posición absoluta y, además, se llevó la victoria en su categoría tras superar en algo más de medio minuto a Antonio López Lence, también con un YacarCross. La cuarta plaza de la general fue para Darío Calviño, mientras que el coruñés Iago Camaño, copilotado por José Alberto Rodríguez González y pilotando un Ford Fiesta R5, completó el “top cinco” de la prueba lucense.

En la Clase A, Alfonso Ventím fue el más rápido con un tiempo acumulado de 30 minutos, 1 segundo y 160 milésimas. El piloto logró una ventaja superior a los 22 segundos sobre Antonio López Lence, segundo clasificado con idéntica montura.

Darío Calviño ocupó la tercera posición, a 23 segundos y 907 milésimas del vencedor y a tan solo 1 segundo y 711 milésimas de López Lence, protagonizando una de las luchas más ajustadas de la jornada.

La cuarta posición de la categoría correspondió a Alejandro Fariña, que compitió con un Kincar 2020 y terminó a 58 segundos del vencedor. Abel Jurado, con otro YacarCross, concluyó en la quinta plaza, mientras que Eloy Rodríguez Alonso, también al volante de un Kincar, cerró las seis primeras posiciones de la Clase A.

Por su parte, la Clase B tuvo como claros dominadores a Francisco Dorado y Andrea Lamas. El dúo vencedor de la prueba logró una ventaja de 35 segundos sobre Iago Camaño y José Alberto Rodríguez, segundos clasificados con el Ford Fiesta R5. El tercer puesto fue para José Antonio Otero y Alejandro López, que compitieron con un Skoda Fabia R5 y finalizaron a 1 minuto y 49 segundos de los ganadores.

Celestino Iglesias y su hermano Jorge llevaron su Ford Fiesta N5 hasta la cuarta posición de la categoría, a 2 minutos y 31 segundos del liderato. Más atrás, finalizaron David Varela, con un Peugeot 306, en la quinta plaza, y José Luis Pintos junto a Joel Souto, con un Peugeot 208 R2, que completaron la clasificación de la Clase B.

El recorrido diseñado por la organización combinó sectores de asfalto y tierra, una de las señas de identidad de la modalidad Rallymix. Los participantes tuvieron que afrontar cinco pasadas a un trazado de aproximadamente nueve kilómetros.

Tras la segunda carrera disputad en Guitiriz, el certamen regional continuará el último fin de semana del próximo mes de julio con la disputa de la quinta edición del Rallymix de Ribadumia, en la provincia de Pontevedra.