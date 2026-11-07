Meira es líder en el Rally Ourense Ribeira Sacra

La primera jornada del Rally Ribeira Sacra vivió la ceremonia de salida oficial y el primer tramo cronometrado en Castro de Beiro, que lideró Alberto Meira.

El piloto de Gondomar (Pontevedra) Alberto Meira, junto a Avelino Martínez a la derecha del Skoda Fabia Rally2, se ha colocado al frente de la decimosegunda edición del Rally Ourense Ribeira Sacra, última prueba del Regional en esta temporada, después de disputarse el tramo de Castro de Beiro, una especial que tuvo que ser neutralizada.

Meira superó en nueve segundos y medio a José Manuel Lamela y Unai Conde, que compiten con un Citroën C3 Rally2, mientras que la tercera posición es para el piloto de As Pontes (A Coruña) Iago Gabeiras e Ian Bautista, a 10 segundos del líder, con un Hyundai i20 N Rally2. El ourensano Adrián Costas, copilotado por Jordan Vázquez con un Skoda Fabia R5 Evo, firmó el segundo mejor tiempo en la especial, pero una penalización de 10 segundos le relegó finalmente al sexto puesto de la tabla clasificatoria.

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Por su parte, Brais Garrido y Alejandro Bolaño, con un Skoda Fabia R5, ocupan la cuarta plaza en la especial y la quinta en la general, mientras que Abel Pampillón y José Laje, también con un Skoda Fabia R5, fueron los sextos más rápidos del tramo.

La jornada de hoy sábado reserva todavía ocho tramos: las especiales de Baños de Molgas y Tapada-Luíntra durante la mañana, además de Castro-Lobaces por la tarde con dos pasadas y Melias-Luíntra con otros dos tramos cronometrados.