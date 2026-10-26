Ramilo no dio tregua en Barbadás

Barbadás acogió este fin de semana la última prueba puntuable del Campeonato Xunta de Galicia de Rallymix, poniendo el broche de oro a la temporada con un evento que vivió su edición número 12 y que se saldó con las victorias de Javier Ramilo en la Clase A y de los hermanos Celestino y Jorge Iglesias en la Clase B.

La prueba estuvo marcada por la gran respuesta de los aficionados en los tramos y por la alternancia meteorológica. Si el sábado el buen tiempo acompañó el desarrollo de la jornada, el domingo los cielos se cubrieron y la lluvia hizo acto de presencia de forma tímida.

En la Clase A, Javier Ramilo se mostró intocable y dominó con autoridad. Con un tiempo final de 22:37.012, el pentacampeón autonómico marcó el mejor crono en tres de las cinco mangas celebradas, imponiéndose con claridad a sus rivales. El segundo escalón del podio fue para Darío Calviño, que finalizó a 14,1 segundos de la cabeza, mientras que Miguel Ángel Esteban completó el podio en la tercera plaza, a 40,2 segundos del ganador.

Por su parte, en la Clase B, la victoria absoluta fue para Celestino y Jorge Iglesias a los mandos de su Ford Fiesta N5. El tándem supo sobreponerse con éxito a los problemas en la caja de cambios que sufrieron durante la jornada del sábado. La segunda posición fue para Jaime Pérez y David Calvo, a 21 segundos de los hermanos Iglesias, mientras que el tercer puesto recayó en David Varela y Erlantz Fernández, un resultado clave que les valió para proclamarse campeones de la Clase B esta temporada.

En cuanto a las copas de promoción y trofeos monomarca, la Copa MRF remató con la victoria de Alfonso “Pisko” Ventín, seguido de Fernando López en el segundo escalón e Ismael Neira en la tercera posición. En la Copa Pirelli 4×4, el triunfo volvió a caer en manos de los hermanos Celestino y Jorge Iglesias, escoltados en el podio por Jaime Pérez y David Calvo en segundo lugar, y por David González y Christian Roberto Mejuto en la tercera plaza.