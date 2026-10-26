EDITORIAL
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Ramilo no dio tregua en Barbadás

RALLYMIX

El carballés se impuso en la Clase A del Rallymix del municipio ourensano, con los hermanos Iglesias ejerciendo de dominadores dentro de la Clase B

Javier Ramilo, ganador en la Clase A, durante su participación en la prueba celebrada en Barbadás.
Javier Ramilo, ganador en la Clase A, durante su participación en la prueba celebrada en Barbadás. | Óscar Pinal

Barbadás acogió este fin de semana la última prueba puntuable del Campeonato Xunta de Galicia de Rallymix, poniendo el broche de oro a la temporada con un evento que vivió su edición número 12 y que se saldó con las victorias de Javier Ramilo en la Clase A y de los hermanos Celestino y Jorge Iglesias en la Clase B.

La prueba estuvo marcada por la gran respuesta de los aficionados en los tramos y por la alternancia meteorológica. Si el sábado el buen tiempo acompañó el desarrollo de la jornada, el domingo los cielos se cubrieron y la lluvia hizo acto de presencia de forma tímida.

En la Clase A, Javier Ramilo se mostró intocable y dominó con autoridad. Con un tiempo final de 22:37.012, el pentacampeón autonómico marcó el mejor crono en tres de las cinco mangas celebradas, imponiéndose con claridad a sus rivales. El segundo escalón del podio fue para Darío Calviño, que finalizó a 14,1 segundos de la cabeza, mientras que Miguel Ángel Esteban completó el podio en la tercera plaza, a 40,2 segundos del ganador.

Por su parte, en la Clase B, la victoria absoluta fue para Celestino y Jorge Iglesias a los mandos de su Ford Fiesta N5. El tándem supo sobreponerse con éxito a los problemas en la caja de cambios que sufrieron durante la jornada del sábado. La segunda posición fue para Jaime Pérez y David Calvo, a 21 segundos de los hermanos Iglesias, mientras que el tercer puesto recayó en David Varela y Erlantz Fernández, un resultado clave que les valió para proclamarse campeones de la Clase B esta temporada.

En cuanto a las copas de promoción y trofeos monomarca, la Copa MRF remató con la victoria de Alfonso “Pisko” Ventín, seguido de Fernando López en el segundo escalón e Ismael Neira en la tercera posición. En la Copa Pirelli 4×4, el triunfo volvió a caer en manos de los hermanos Celestino y Jorge Iglesias, escoltados en el podio por Jaime Pérez y David Calvo en segundo lugar, y por David González y Christian Roberto Mejuto en la tercera plaza.

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