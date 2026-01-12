Ourense reconocerá este sábado a todos los campeones del automovilismo gallego

El karting, la disciplina que aporta a los ganadores más jóvenes.

El rugir de los motores da paso a la elegancia y el reconocimiento. Este sábado, 17 de enero, desde las 19:00 horas, el Pazo dos Deportes Paco Paz, en Ourense, vestirá sus mejores galas para acoger la Gala 2025 de la Federación Galega de Automobilismo (FGA).

Este evento, cita ineludible en el calendario deportivo, servirá para rendir tributo a los campeones y al resto de participantes que dominaron las diversas modalidades del motor en Galicia durante el pasado año.

La organización ya ultima los detalles logísticos de una velada que promete reunir a pilotos, escuderías y aficionados.

Para garantizar el éxito del evento, la FGA ha hecho un llamamiento a los asistentes para que confirmen su presencia a la mayor brevedad posible a través del correo electrónico galafga2025@gmail.com

Y es que gracias al importante aforo que presenta el recinto ourensano, todos los interesados en asistir a esta gala tienen asegurada una plaza, con la que se pondrá fin a la pasada temporada 2025.