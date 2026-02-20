Persiana arriba en Galicia para el deporte del motor con la tercera edición del Rallysprint

La localidad ourensana de Piñor acogerá este viernes la tercera edición del Rallysprint, cita automovilística que supondrá asimismo la primera prueba de competición este año en Galicia.

Una vez se cerró el lunes la posibilidad de inscribirse, con la publicación de la lista oficial desde el miércoles, entre las siete y las once y media de la mañana del sábado se llevarán a cabo las verificaciones técnicas y administrativas, además de que los equipos podrán realizar las tres pasadas de reconocimiento a los dos tramos diferentes selecionados.

Detalla Iván Alonso, presidente de la Escudería Motor Piñor, que “al final son noventa los pilotos inscritos en la categoría del campeonato y siete más en la categoría extra”, cinco más que un año atrás.

“Las expectativas son buenas, las otras dos ediciones fueron por el camino correcto. Esperamos que como mínimo salgo igual que un año atrás, que la gente, tanto la que participa como la que lo sigue, salga contenta”.

“Las carreteras son las mismas que en la edición del año pasado pero los tramos no, son diferentes. Hay que variar, para que pilotos y seguidores ni se acostumbren ni se aburran. Buscamos retos nuevos, no acomodarnos”, recalca.

Algunos de los vehículos participantes en la segunda edición. | La Región

Con el parque cerrado ubicado en la Praza do Arenteiro del municipio ourensano y un reagrupamiento programado en Cea, el esquema de carrera presenta un desafío técnico con dos tramos a doble pasada: Construcciones Conbarper, con salidas a las dos y veinte y seis de la tarde; y Pradocar, con inicio a las tres menos diez y seis y media. Todo para completar algo más de ochenta y seis kilómetros, de los que cerca de cuarenta y cinco serán cronometrados, 44,7.

Con este diseño, la tercera edición del Rallysprint de Piñor promete ser una prueba de velocidad pura en la que no habrá margen para el error, iniciando el pulso de lo que se espera un apasionante campeonato gallego.

La cita automovilística llega de la mano de la Escudería Motor Piñor, un grupo de amigos y vecinos del municipio ourensano apasionados del mundo del motor que un día se formularon una pregunta, ¿por qué no hacer un rally por nuestro pueblo? Recuerda Iván Alonso que “así fue, tal cual, nosotros ayudábamos a la gente de fuera a que hiciese las pruebas en Piñor, hasta que decidimos dar el paso y organizarlas nosotros”.

Con ese sueño incipiente crearon en diciembre del año 2023 el club deportivo Motor Piñor, con la idea de organizar eventos automovilísticos en el municipio. Se decantaron por el Rallysprint, una nueva modalidad deportiva que triunfaba en otras comunidades autónomas. De manera que los días 1 y 2 de marzo de 2024 acometieron la primera edición, prueba que fue incluida en el campeonato Xunta de Galicia de Rallysprint GT2i, a la que siguió 14 y 15 de febero de 2025 la segunda edición.

Una cita que va más allá del deporte, que tiene repercusión como dinamizadora del turismo e influyen positivamente en la economía local, atrayendo a personas amantes del motor que también disfrutan de un día de ocio y tiempo libre conociendo la zona.