Yeray González, la nueva promesa del motor en Ourense

El automovilismo ourensano ya tiene un nuevo diamante en bruto. Yeray González, natural de Nogueira de Ramuín, se ha proclamado ayer domingo como vencedor de la 2ª Beca Motor Futuro Deputación de Ourense, tras imponerse en una intensa jornada de selección celebrada durante la mañana del domingo en el Circuito Choqueiro. González superó a sus rivales directos, Fabio Diz y Adrián Rodríguez, quienes completaron el podio de una final marcada por la máxima igualdad técnica.

Bajo la organización de la Federación Galega de Automobilismo (FGA) y la Deputación, diez aspirantes de entre 18 y 24 años se enfrentaron a un exigente proceso de eliminación. La jornada arrancó a las 09:00 horas con una formación teórico-práctica impartida por PTC Escuela, paso previo a las series de conducción cronometradas con vehículos de serie. El reglamento fue estricto: cualquier desplazamiento de elementos delimitadores en el trazado conllevaba penalizaciones que definieron los tiempos finales.

Como triunfador de esta edición, Yeray González recibe como la participación completa en la Dacia Sandero Eco Cup Galicia 2026. El programa incluye el alquiler del vehículo gestionado por Past Autos Racing, neumáticos, gasolina, asistencia mecánica y las licencias federativas necesarias.

La joven promesa debutará en el próximo Rallye do Cocido, en Lalín, iniciando un calendario de cinco pruebas que culminará en el Rally Ourense-Ribeira Sacra, consolidando así el objetivo de la Beca: proyectar el talento joven de la provincia al certamen autonómico.