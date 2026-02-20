El podio se ha quedado huérfano en la segunda edición del Rallysprint Concello de Piñor

Alfonso “Pisko” Ventín, con la ourensana Sandra Amaro como copiloto, de la mano de un Lancia Stratos Yacar, se adjudicó la victoria un año atrás en la segunda edición del Rallysprint Concello de Piñor. El piloto pontevedrés aventajó en un segundo y trescientas milésimas al equipo formado por Darío Calviño y Néstor Casal, que participaron en la prueba con un Peugeot 205 Yacar. El podio lo completó desde la tercera posición Jorge Pérez, con Manuel Raido a su lado, en el estreno del Ford Fiesta WRC. Tres segundos y ochocientas milésimas le separaron de la cabeza. En el capítulo de abandonos fueron algo más de una veintena los equipos que no lograron finalizar la carrera.

Ninguno de los tres equipos que levantaron los brazos un año atrás aparece inscrito en la edición de 2026, de manera que no podrán defender el puesto en el cajón que ocuparon un año atrás. Tercia Iván Alonso, presidente de la Escudería Motor Piñor, y adelanta que “en el capítulo de favoritos incluiría a Carracedo, a Miguel Alonso o a Toñito Lance. Todo dentro de una participación amplia y diría que pintoresca”.

Salida el año pasado de uno de los participantes. | La Región

El Rallysprint Concello de Piñor congregó en la doble pasada de los dos tramos cronometrados a miles de aficionados, en una jornada, el pasado 16 de febrero de 2025, en la que las condiciones climatológicas acompañaron tanto a seguidores como a la organización, que realizó un notable trabajo previo y un perfecto montaje.

¿Qué es realmente el Rallysprint? Responde Iván Alonso: “Es una modalidad de automovilismo que nació para facilitar las cosas, para pilotos que no tienen tiempo para preparar un rally. Tiene la ventaja de que las verificaciones y los entrenamientos se hacen el mismo día, con lo que los participantes no pierden días de trabajo, abaratas costes. Eso sí, no pueden pasar de los cincuenta kilómetros cronometrados. Siempre digo que somos como el hijo pequeño del Rally de Ourense”.