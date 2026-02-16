Piñor abre el telón del Campeonato de Galicia en 2026 con su Rallysprint

Ourense vuelve a convertirse en el epicentro del automovilismo autonómico. La localidad de Piñor calienta motores para acoger, el próximo sábado, 21 de febrero, la tercera edición de su Rallysprint, una cita que este año tiene el honor de inaugurar el Campeonato de Galicia 2026 y de ser además la primera prueba en carretera de la temporada.

La expectación es máxima entre los aficionados locales. Se espera que la competición reúna a los principales espadas del certamen autonómico, además de una nutrida representación de pilotos ourensanos, que buscarán empezar la temporada sumando puntos importantes en su propia provincia y dejando una buena imporesión entre los espectadores.

La actividad se concentrará en la jornada del sábado. Tras el cierre de inscripciones este lunes a las 20:00 horas -y la publicación de la lista oficial pasado mañana miércoles, a esa misma hora-, el día de la carrera comenzará temprano.

Así, entre las 07:00 y las 11:30 horas se llevarán a cabo las verificaciones administrativas en el restaurante Ateneo, además de las técnicas en este mismo lugar y con casi idéntico horario. Durante esa misma mañana, los equipos realizarán las tres pasadas de reconocimiento a los dos tramos diferentes selecionados.

La competición real arrancará a mediodía, con el parque cerrado ubicado en la Plaza do Arenteiro y un reagrupamiento previsto en Cea. El esquema de carrera presenta un desafío técnico con dos tramos a doble pasada: Construcciones Conbarper, con salidas a las 14:20 y 18:00 horas, y Pradocar, con inicio a las14:50 y 18:30 horas.

En total, los participantes se enfrentarán a 44,7 kilómetros cronometrados, un alto porcentaje, dentro de un itinerario global de algo más de 86 kilómetros.

Con este diseño, el III Rallysprint de Piñor promete ser una prueba de velocidad pura, donde no habrá margen para el error, marcando el pulso de lo que se espera de un apasionante regional de Rallysprint de Galicia en este año que arranca en tierras de Ourense.