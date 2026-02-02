El planteamiento del Rally de Portugal ya está en marcha

El francés Ogier se impuso en la edición de 2025 con su Toyota Yaris, modelo que utilizará este año.

La 59ª edición del Rally de Portugal, puntuable para el WRC, se celebrará del 7 al 10 de mayo con un itinerario que mantiene su esencia en el norte y centro del país, pero que obliga a equipos y aficionados a redefinir su planteamiento, con hasta 23 tramos y un shakedown adelantado.

Su organizador, el Automóvel Club de Portugal (ACP) ya ha puesto en marcha la maquinaria para la que será una de las ediciones más intensas del Vodafone Rally de Portugal. Aunque la fecha es ligeramente más temprana de lo habitual, el mayo portugués volverá a ser el escenario de una batalla épica por la tierra.

La principal novedad estratégica de esta edición reside en el shakedown. Rompiendo con la tradición de los últimos años, donde el último test antes de la competición se celebraba en la mañana del jueves, en 2026 los motores rugirán en Baltar desde el miércoles 6 de mayo a las 13:00 horas.

Este movimiento busca desahogar la jornada del jueves, permitiendo que la ceremonia de salida en Coimbra (15:00 horas) y la espectacular superespecial de Figueira da Foz (19:05 horas) cobren un mayor protagonismo mediático y logístico.

El itinerario de 2026 será especialmente exigente, con un total de 23 tramos. Aunque el esquema detallado de horarios para las especiales aún está por definirse, el ACP ha confirmado que la caravana del WRC recorrerá los ayuntamientos emblemáticos que han dado fama mundial a esta prueba: desde las técnicas pistas de Arganil, Lousã y Góis en el centro, hasta el fervor de Fafe, Amarante y Vieira do Minho en el norte.

La base operativa se mantendrá firme en la Exponor, en Matosinhos, que volverá a ser el epicentro donde los equipos de las categorías Rally1, WRC2, WRC3 y el Junior WRC -que regresa a Portugal este año- pondrán a punto sus máquinas.

El planteamiento de las etapas prevé jornadas que arrancarán alrededor de las 6 de la mañana, asegurando que esta 59ª edición sea exigente y muy completa en términos de horarios para los pilotos.

El espectáculo concluirá, como no podía ser de otra forma, con la icónica Power Stage de Fafe el domingo 10 de mayo, a las 13:15 horas, seguida de la ceremonia de podio donde se coronará al vencedor de una de las citas con mayor tradición del calendario.

Además de la competición pura, el Rally de Portugal 2026 refuerza su compromiso ambiental. Certificado con la máxima distinción de 3 estrellas por la FIA, el evento implementará protocolos estrictos de gestión de residuos y compensación de emisiones, demostrando que el alto rendimiento y la sostenibilidad pueden ir de la mano en el automovilismo moderno.

Con 59 ediciones a sus espaldas, el Rally de Portugal no solo es una prueba deportiva; es un motor económico y turístico fundamental para las regiones norte y centro. En mayo de 2026, los mejores pilotos del mundo volverán a enfrentarse a la tierra lusa en un formato renovado que promete emociones fuertes desde el primer minuto.

Y a todo ello se unirán los equipos oficiales y también los pilotos portugueses, que siempre intentan hacer un gran papel en la competición más importante de su calendario, y a donde acuden cada año miles de espectadores, muchos de ellos desde Ourense.