Rally Recalvi Rías Baixas, la revancha de Ourense

El Supercampeonato de España de Rallys afronta este fin de semana una de sus citas más emblemáticas con la disputa de la edición número 59 del Rally Recalvi Rías Baixas, quinta prueba del calendario 2026. La citaa viguesa reunirá a buena parte de los principales protagonistas del certamen, que llegan separados por escasos márgenes en la clasificación general y con la victoria como objetivo.

Entre los grandes favoritos figura el líder del campeonato, José Antonio Suárez, copilotado por Alberto Iglesias, que competirá con un Skoda Fabia RS Rally2 dispuesto a consolidar su posición al frente de la clasificación. También partirán con opciones de triunfo Álvaro Muñiz y Néstor Casal, vencedores en la anterior cita disputada en Ourense, donde firmaron un sólido triunfo al volante de otro Skoda Fabia RS Rally2.

La representación gallega contará igualmente con Iván Ares y Borja Hernández, que buscarán resarcirse del resultado obtenido en Ourense y recuperar terreno en la pelea por el campeonato con su Toyota GR Yaris Rally2.

La lista de inscritos presenta un elevado nivel competitivo. El asturiano Diego Ruiloba, acompañado por Ángel Vela, será el único participante con el novedoso Lancia Ypsilon HF Rally2, mientras que José Luis Peláez y José Murado competirán con un Toyota GR Yaris Rally2. También estarán presentes Núria Pons, que contará en esta ocasión con el asturiano Enrique Velasco como copiloto, y Jorge Cagiao junto a Javier Martínez, al frente de la estructura Recalvi con el Toyota.

Especial atención despertará Javier Pardo, copilotado por David de la Puente, que afronta su segunda participación de la temporada tras el abandono sufrido antes del Rally de Ourense. El piloto ourensano intentará recuperar sensaciones frente a rivales de la talla de Pepe López y David Vázquez, con Hyundai i20 N Rally2, Sergi Francolí, con Toyota, y Unai de la Dehesa, que competirá con un Citroën C3 Rally2.

El Rally Rías Baixas contará además con una destacada participación en las copas de promoción. Estarán presentes el Desafío Peugeot, la Peugeot Rally Cup Ibérica, la Clio Trophy Spain, la Copa Hyundai y la Dacia Cup. En la categoría monomarca de Renault, las miradas estarán puestas en el ourensano Miguel Galloso, uno de los aspirantes a mantenerse en los puestos de cabeza de la clasificación. En total, la organización ha registrado 93 equipos inscritos.

La competición arrancará el viernes por la tarde con dos pasadas a los tramos de Ponte Caldelas-Vilarchán y Ponte Caldelas-Anceu. El sábado se disputarán las especiales de Vigo-Nigrán, Gondomar-O Porriño y Salceda-Ponteareas, todas ellas a doble pasada, además del tramo urbano de Vigo-O Castro, que abrirá y cerrará la tarde.