El Rally Rías Baixas desvela el recorrido de la prueba

El Rally Rías Baixas, próxima cita del Supercampeonato de España de Rallies (S-CER), ya ha dado a conocer el recorrido de su edición de 2026, que se disputará los días 3 y 4 de julio. La prueba contará con un total de 126 kilómetros cronometrados y distribuidos en dos intensas jornadas de competición que volverán a situar a la provincia de Pontevedra en el centro de atención del automovilismo nacional.

La primera etapa, prevista para el viernes, estará compuesta por los tramos de Ponte Caldelas-Vilarchán, con 13,72 kilómetros, y Ponte Caldelas-Anceu, de 8,16 kilómetros, ambos a doble pasada.

El sábado llegará el turno de una segunda jornada igualmente exigente, con cuatro especiales que también se recorrerán en dos ocasiones: Vigo-Nigrán (14,77 kilómetros), Gondomar-Porriño (11,45 kilómetros) y Salceda-Ponteareas (12,84 kilómetros).

Uno de los principales atractivos del rally será la superespecial Vigo-O Castro, un tramo urbano de 2,43 kilómetros que abrirá y cerrará la actividad competitiva de la tarde del sábado, convirtiéndose además en la última especial de la prueba pontevedresa.

El parque de asistencia del Rally Rías Baixas estará ubicado en varios de los aparcamientos de la zona de Samil, mientras que el parque cerrado se instalará en la céntrica calle Policarpo Sanz, escenario del final de la primera etapa de la prueba y también de la llegada definitiva del rally, prevista para las 20:30 horas.