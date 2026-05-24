Senín lidera en Vilar de Barrio con su barqueta

La quinta edición de la Subida a Vilar de Barrio, prueba puntuable para el Campeonato de Galicia de Montaña, ya tiene un líder claro tras la disputa de las dos primeras mangas oficiales. El piloto pontevedrés Jacobo Senín, a los mandos de la espectacular barqueta Nova NP01, domina la clasificación provisional con un tiempo imbatible de 2 minutos, 16 segundos y 958 milésimas.

La jornada del sábado, que arrancó con mucho calor, dio un giro inesperado con la aparición de la lluvia sobre el asfalto del trazado ourensano, de casi cinco kilómetros de longitud ubicado en la comarca de A Limia. Esa pista resbaladiza se convirtió en un factor determinante, aunque no logró frenar el ímpetu de Senín, que se mostró intratable desde el primer momento.

Numeroso público en la primera jornada. | Xesús Fariñas

Abraham Vázquez, con su Osella PA21JRB. | Xesús Fariñas

Jorge Pérez logró situar, de manera provisional, su Porsche en la segunda posición de la general. | Xesús Fariñas

A cuatro segundos y 617 milésimas del líder se sitúa Jorge Pérez, cuyo Porsche 992 GT3 supo aprovechar las condiciones resbaladizas para escalar a la segunda plaza. La lucha por el podio está realmente ajustada, ya que Francisco Javier Álvarez Casqueiro, con un Volkswagen Golf GTI TCR, ocupa la tercera posición provisional a solo 295 milésimas de Pérez. La emoción está garantizada para las mangas decisivas de hoy domingo.

La cuarta plaza es para Jesús López Fernández con el Forwin RS23, aunque ya a más de seis segundos de Senín. Jonathan Álvarez Rosendo, con otro Porsche 991 GT3, completa el Top-5. Más atrás, el fórmula Lola T96/50 de Alexis Vieitez es sexto, a más de siete segundos del pontevedrés.

En la categoría reservada a los kartcross, el dominio corresponde a Alfonso Ventín, que lidera la clase 8, aunque también se encuentra a más de siete segundos del imponente ritmo de la NP01. Cierran las diez primeras posiciones Abraham Vázquez (barqueta Osella PA21JRB), Javier Carvallo (Porsche 911 GT3CAP) y Ernesto Daniel Correa de Sá, ya con otro Porsche superando los diez segundos de desventaja.

La prueba, que ha congregado a un numeroso público pese a la incertidumbre meteorológica, se retoma hoy domingo con el mismo guion: una manga de entrenamientos (09:30 horas) seguida de la tercera y cuarta subidas oficiales. Serán esos dos últimos ascensos los que determinen el veredicto de esta quinta edición, en la que Jacobo Senín parte como gran favorito para llevarse el triunfo.