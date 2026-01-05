El Volante FGA de 2026 será con Dacia Sandero Eco Cup

La Federación Galega de Automobilismo (FGA) ha definido las bases de la que será una de las transformaciones más profundas en su historia reciente. El emblemático certamen de promoción Volante FGA cambiará de rumbo en la temporada 2026, adoptando por primera vez un formato monomarca bajo la denominación Volante FGA – Sandero Eco Cup Galicia.

La principal novedad técnica radica en la elección del Dacia Sandero Eco Cup como vehículo exclusivo para los aspirantes.

Con este movimiento, la federación busca igualar las condiciones mecánicas y centrar el foco en el talento puro de los pilotos. Además, el compromiso con la base del automovilismo gallego se refuerza mediante un importante incremento económico.

El certamen repartirá 23.000 euros en premios a lo largo de cinco pruebas puntuables, lo que supone un aumento de 10.000 euros respecto a la dotación anterior.

Para dotar de mayor liquidez a las estructuras, la propia FGA asumirá el pago directo de los premios, agilizando la burocracia para los equipos participantes.

Sin embargo, la hoja de ruta no termina en 2026. Así, el ente federativo, que preside el lalinense Antonio Rodríguez Troitiño, confirma que la beca de promoción tendrá continuidad en 2027, manteniendo al Renault Clio Rally5 como el escalón de referencia para que el ganador siga progresando en su carrera deportiva y pueda competir con una de estas unidades.