El Seprona investiga los daños al cruceiro de San Xoan de Piñeiro en Maside

El cruceiro de San Xoan de Piñeiro, en el municipio de Maside, apareció este fin de semana completamente destruido por causas que todavía se investigan. La estructura quedó reducida a numerosos fragmentos, por lo que el Concello activó de inmediato el protocolo para asegurar las piezas e iniciar el procedimiento que permita su futura reconstrucción.

El antes y el después del cruceiro.

Esta construcción está datado entre los siglos XVIII y XIX, y responde a una tipología sencilla, sin decoración ni inscripciones, formado por un pilar y una cruz sujetos mediante una varilla de hierro interior.

El cruceiro de San Xoan de Piñeiro antes de los daños.

Varios vecinos que paseaban por la zona alertaron al Concello el sábado, tras encontrarse el cruceiro derrumbado. Tras una primera comprobación del estado del elemento patrimonial, el lunes se formalizó la denuncia ante la Guardia Civil y se organizó la retirada de los restos para garantizar su conservación.

La concejala de Servizos Varios de Maside, Begoña Demanuel, explicó que “procedemos á retirada o antes posible ante o temor de que desaparecesen pezas”. Aunque todavía no existe una causa confirmada, una de las hipótesis es que los daños fuesen producidos por el impacto de un vehículo. “Pensamos que foi un coche porque no pilar onde vai a cruz nótase partido. Pero non se ve ningunha marca de rodas na zona”, añadió.

La recogida de los fragmentos fue realizada por personal del Concello de Maside y supervisada por el arqueólogo Jorge Lamas, que se encargó de numerar y registrar cada una de las piezas para documentar el estado del conjunto y dejar constancia de su depósito en un almacén municipal.

“O primeiro paso é gardar as pezas ante a posibilidade de que haxa un roubo e presentar a denuncia”, explicó el arqueólogo. El siguiente trámite será la elaboración de un informe por parte del Seprona, que se remitirá a Patrimonio para certificar oficialmente el valor patrimonial del cruceiro. Posteriormente, se encargará una valoración económica a un restaurador y se concretará la financiación, que puede ser mediante fondos municipales o con ayudas de otras administraciones, y se encargará un proyecto técnico para levantar de nuevo el monumento. La actuación deberá pasar por la comisión mixta de Patrimonio e Iglesia.

Cruceiro de Garabás

El Concello de Maside busca también una solución para evitar que suceda algo similar con el cruceiro de Garabás, que sufrió varios golpes de vehículos que dejaron su base parcialmente desplazada. Entre las soluciones figura la instalación de un bordillo protector que impida que los coches impacten directamente sobre el cruceiro, una intervención que está valorada en cerca de 6.500 euros.