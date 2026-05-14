El camionero fallecido en la A-52: sin cinturón y la cabina sin ITV

Tragedia de madrugada en la A-52 a su paso por Melón. Vicente Javier Casado Sueiro, de 50 años y vecino de A Xironda (Cualedro), falleció este miércoles al caer desde un viaducto de unos 30 metros de altura tras intentar salir del camión, sin carga, con el que acababa de sufrir un accidente. Los hechos sucedieron a las 4,46 horas en la autovía.

Entre los kilómetros 264 y 265, el conductor sufrió en su vehículo un efecto tijera y el camión, que viajaba sin carga, terminó impactando contra el margen izquierdo de la vía, quedando parte de la cabina suspendida sobre el vacío. Todo apunta a que Casado Sueiro intentó salir del camión, pero tras abrir la puerta -en ese momento aún era de noche- terminó cayendo desde un viaducto de unos 30 metros de altura.

Los particulares que informaron al 112 de lo sucedido ya alertaban en un primer momento de que el conductor no estaba dentro del camión. Hasta el punto del accidente se desplazaron Guardia Civil de Tráfico, Urxencias Sanitarias, bomberos de Carballiño y el GES de Ribadavia. Una vez en el lugar, los servicios de emergencia confirmaron que el hombre se había precipitado por el viaducto y rescataron el cuerpo, que estaba en una zona de difícil acceso.

Según fuentes consultadas por este periódico, el camionero, quien padecía de sobrepeso, no tenía correctamente puesto el cinturón de seguridad, ya que lo llevaba por detrás. Además, la cabeza tractora en la que viajaba, que había sido alquilada a una empresa de Vitoria, no tenía la ITV en vigor, ya que la última vez que la pasó fue en 2023. Sí que había pasado la inspección técnica de vehículos el semirremolque, perteneciente a Melissatrans S.L., empresa para la que trabajaba Vicente Javier Casado.

El accidente obligó a cortar los carriles del sentido decreciente en este punto, facilitando la Guardia Civil un desvío por la N-120, reintegrándose los vehículos posteriormente de nuevo a la autovía unos kilómetros más adelante.

Tercer siniestro vial mortal del año

Vicente Javier Casado es el tercer muerto en las carreteras ourensanas este 2026. El primer siniestro mortal le costó la vida a Óscar G.R., un vecino de Romariz de 48 años. Falleció el 29 de marzo tras salirse de la vía con su motocicleta e impactar con la cabeza contra el asfalto. Las investigaciones confirmaron que llevaba el casco mal abrochado.

Dos semanas después, el 13 de abril, Manuel Álvarez Rivero, de 62 años y vecino de Ourense, falleció tras salirse de la vía con su turismo en la N-525, en el enlace que conecta el Polígono de San Cibrao con la A-52 y la AG-31, y terminar volcando.