Herida al volcar su coche en la A-52 dirección Ourense a la altura de Melón: atrapado con las ruedas boca arriba

Un accidente de tráfico en la A-52 a su paso por Melón se saldó con una mujer herida. Un coche se salió de la carretera a la altura del kilómetro 264 dirección Ourense y terminó volcando.

Varios particulares avisaron al 112 de la situación, notificando que la conductora no estaba atrapado por ningún elemento del coche, pero que tampoco conseguían sacarla debido a la posición del turismo, que se encontraba con las ruedas hacia arriba. Era la única ocupante.

A la llegada del GES de Ribadavia, finalmente la conductora ya estaba fuera del vehículo. Hasta el punto también acudió Urxencias Sanitarias 061 y la Guardia Civil. La mujer fue trasladada al hospital en ambulancia.

Accidente mortal en ese punto

Un vecino de A Xironda de 50 años murió en la madrugada del 13 de mayo en un accidente de tráfico en ese mismo punto, después de que el camión que conducía se saliera de la vía en un viaducto sobre el río da Cortella. Según las primeras investigaciones, tras el siniestro el conductor abrió la puerta de la cabina, que había quedado suspendida en el vacío, y se precipitó desde una altura de unos 30 metros.