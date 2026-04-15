Niños de Melón aprenden a dónde van los impuestos

El alumnado de quinto y sexto de primaria del CEIP de Quins, en el municipio de Melón, participó este miércoles en unas charlas de educación cívico-tributaria organizadas por la Xunta a través de la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) en los centros educativos, con el objetivo de fomentar la responsabilidad fiscal y la conciencia de la importancia de los impuestos desde edades tempranas.

El delegado de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, participó en esta actividad, destacando que el objetivo de esta acción formativa es el de transmitir valores y actitudes favorables a la responsabilidad fiscal y fomentar la conciencia colectiva desde la infancia. Así, los alumnos pudieron saber más sobre qué son los impuestos y para qué sirven, qué es el fraude fiscal y cómo evitarlo.

La actividad incluyó la proyección de un vídeo didáctico en el que el alumnado pudo saber más de los distintos tipos de tributos y su función, así como la importancia de evitar el fraude fiscal para garantizar los servicios públicos. La jornada concluyó con un cuestionario de preguntas para valorar el aprendizaje y la entrega de diplomas a los asistentes.

Reunión de trabajo

Manuel Pardo aprovechó la visita a Melón para mantener una reunión de trabajo con el alcalde del municipio, Emilio Luis Díaz, para analizar las principales demandas locales ante la Administración autonómica.

Durante el encuentro, el delegado subrayó la importancia de mantener un diálogo constante con las administraciones locales para conocer de primera mano sus necesidades y poder impulsar iniciativas que beneficien a la ciudadanía.

Por su parte, el regidor trasladó diversas cuestiones prioritarias para el municipio, que serán estudiadas por la Xunta, que reiteró su disposición a colaborar con el Concello.