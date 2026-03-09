De Melón a Marruecos, cargados de solidaridad en una furgoneta C15

Manuel Pereira y Francisco Javier Ces se prometieron que este 2026 emprenderían una aventura inolvidable para su currículum de experiencias. Tenían una furgoneta y una oportunidad de cumplir su objetivo: participar en el C15 Raid solidario desde Melón hasta Marruecos. No dudaron en inscribirse y se pusieron manos a la obra. Apenas estaban comenzando el primer capítulo de esta nueva historia.

Nunca habían hecho nada similar, así que tenían mucha curiosidad por conocer cómo se sentirían al vivir una experiencia de este tipo. “Nos enteramos del raid por redes sociales, conversamos entre nosotros y, aprovechando que tenemos una C15, decidimos participar”, relata Pereira, aunque admite que ellos no querían disfrutar de la aventura de forma aislada: “Pensamos: Ya que hacemos algo así, pues que sea para ayudar a alguien más”. Comprobaron que el objetivo de la iniciativa fuera solidario y ya entonces empezaron con los preparativos para su travesía, que tendría lugar a finales de enero de este año.

Trabajo detrás

Como ellos mismos confirman, participar requiere de mucho trabajo detrás. “Necesitas una furgoneta, tiempo y dinero para arreglarla, entre otros factores”, comenta Pereira. Él había pensado en deshacerse de su vieja C15 antes de conocer el raid, pero finalmente acabaría haciendo mantenimiento y la convirtió en un vehículo apto para recorrer 2.600 kilómetros divididos en seis largas etapas de trayecto.

El 31 de enero arrancaron a Marruecos, listos para vivir una semana allí. Piloto y copiloto estuvieron sentados durante bastante tiempo, atravesando caminos que en un inicio les parecían “imposibles” para una C15. El viaje no fue nada fácil, según cuenta Ces: “La convivencia de dos personas encerradas en un coche durante tantas horas es complicada. Además, la furgo falló varias veces e incluso tuvieron que remolcarla”.

Pese a todo, ambos se quedan con los momentos positivos de la experiencia: “Conocimos a gente de toda España. Hubo mucho compañerismo y lo mejor de todo fue colaborar entre nosotros para ayudar a quien lo necesita”.

Aseguran que contaron con el apoyo de muchas personas durante la fase de organización: “Nosotros emprendimos el viaje, pero la ayuda fue por parte de todos. Recibimos gran cantidad de ropa, material escolar y juguetes que entregamos a los niños y niñas de Marruecos”, afirman ambos, agradecidos con todos los vecinos y las empresas de Melón que les echaron una mano. “Manuel nos comentó sobre esta aventura y nuestro papel ha sido aportar lo que necesitaban para que se llevara a cabo”, menciona Ángel Ruíz, administrador de Minera de Rocas, una de las muchas empresas colaboradoras.

Después de un mes del viaje, Pereira y Ces recomiendan a todo el mundo vivir una experiencia así. Ellos, por su parte, conservarán para siempre su C15.