Montederramo celebra la edición número 31 de la Feira da Carne
12 DE OCTUBRE
Montederramo se prepara para celebrar el 12 de octubre la 31 edición de la Feira da Carne, que ofrecerá exposición de ganado vacuno y un menú tradicional por 22 euros con venta de entradas ya disponible
Montederramo celebrará el próximo 12 de octubre la 31 edición de la Feira da Carne, una cita dedicada a la gastronomía y a la carne de ternera.
Con un programa aún sin cerrar, la feria contará con una exposición de ganado vacuno y también con un menú para disfrutar de algunos platos tradicionales.
El menú tendrá un precio de 22 euros e incluirá empanada de carne, carne ó caldeiro, carne richada, bica y café. Los niños menores de 10 años podrán disfrutar de la comida de forma gratuita.
Las entradas ya están a la venta desde el 23 de septiembre en la oficina de turismo y en el primer piso del Concello. A partir del 28 de septiembre también se podrán reservar por teléfono mediante pago por transferencia bancaria.
Las entradas son limitadas y estarán disponibles hasta agotar existencias.
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