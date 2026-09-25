Montederramo celebra la edición número 31 de la Feira da Carne

Montederramo celebrará el próximo 12 de octubre la 31 edición de la Feira da Carne, una cita dedicada a la gastronomía y a la carne de ternera.

Con un programa aún sin cerrar, la feria contará con una exposición de ganado vacuno y también con un menú para disfrutar de algunos platos tradicionales.

El menú tendrá un precio de 22 euros e incluirá empanada de carne, carne ó caldeiro, carne richada, bica y café. Los niños menores de 10 años podrán disfrutar de la comida de forma gratuita.

Las entradas ya están a la venta desde el 23 de septiembre en la oficina de turismo y en el primer piso del Concello. A partir del 28 de septiembre también se podrán reservar por teléfono mediante pago por transferencia bancaria.

Las entradas son limitadas y estarán disponibles hasta agotar existencias.