Montederramo embellece el entorno de su Monasterio

El Concello de Montederramo continúa apostando por la puesta en valor de su patrimonio con las obras de embellecimiento del entorno del Monasterio de Santa María, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La actuación se centra en la plaza situada frente al conjunto monástico, uno de los espacios más representativos del municipio y punto de referencia para vecinos y visitantes.

Los trabajos consisten en el adoquinado de esta plaza con el objetivo de mejorar su imagen y funcionalidad, contribuyendo a realzar el entorno de uno de los principales atractivos turísticos y patrimoniales de Montederramo.

La intervención cuenta con un presupuesto total de 35.893 euros.

Esta actuación es posible gracias a una subvención de 30.000 euros concedida por la Xunta de Galicia dentro de la línea de ayudas destinada a entidades locales de menos de 10.000 habitantes para la mejora de infraestructuras turísticas. El importe restante será asumido por el propio Concello. Montederramo figura entre los 64 municipios gallegos beneficiarios de esta convocatoria de concurrencia competitiva.

Las obras comenzaron hace unas semanas y tienen un plazo de ejecución aproximado de un mes, por lo que está previsto que concluyan en torno a dos semanas. Con esta intervención, el Concello busca seguir mejorando la imagen del entorno del monasterio y reforzar el atractivo de un espacio de gran valor histórico y cultural, favoreciendo tanto el disfrute de la vecindad como la experiencia de quienes visitan la localidad.

El alcalde de Montederramo, Óscar Diéguez, explica que “é unha actuación enmarcada na liña que ven seguindo o goberno municipal, que contribúe á posta en valor e embelecemento do núcleo de Montederramo”.