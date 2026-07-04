Una aldea de Monterrei se organiza con rutas y mapas frente al fuego

Daniel Rivero, Susana Rodríguez, Guillaume Aubry e Isabelle Trèmolières, con una se las señales de piedra que han levantado en San Cristovo (Monterrei).

El recuerdo de la ola de incendios que en agosto de 2025 arrasó la comarca sigue aún muy vivo entre sus habitantes. La angustia de verse rodeados por las llamas llevó a Isabelle Trèmolières y Guillaume Aubry, residentes en la aldea de San Cristovo desde 2023, a impulsar un plan de autoprotección para facilitar el trabajo de los equipos de extinción y evitar que queden atrapados en pistas desconocidas. Con la colaboración de otros vecinos y el asesoramiento de bomberos y Protección Civil, esta pareja de franceses ha creado una red piloto de evacuación compuesta por un tríptico informativo y un conjunto de rutas señalizadas sobre el terreno.

El proyecto comenzó con un minucioso estudio del entramado de la aldea para determinar por dónde podían circular los vehículos de emergencias. Después marcaron con cruces los accesos a las calles más estrechas para advertir de que son intransitables para los camiones de extinción de mayor tamaño y evitar así bloqueos que puedan poner en riesgo tanto a los profesionales como a los propios vecinos durante una evacuación.

Vecinos como David y Dani también se pusieron manos a la obra para levantar las señales de los caminos. | Susana Rodríguez

Para facilitar la orientación de las brigadas desplazadas desde otros puntos, han establecido cinco rutas identificadas mediante un código de colores que conectan San Cristovo con los núcleos y municipios vecinos. La ruta roja conduce a Flariz; la amarilla, a A Madalena; la verde enlaza con Medeiros; la azul recorre el perímetro de la aldea, y la blanca se dirige hacia Oímbra y la frontera portuguesa. Los puntos clave de cada recorrido están señalizados con hitos de piedra rematados con placas de pizarra, así como los lugares que permiten dar la vuelta a los vehículos de emergencias..

Resistentes a las llamas

La elección de los materiales tampoco fue casual. “Primero pensamos en hacer postes de madera, pero el problema es que se queman. En cambio, la piedra no cuesta nada y lo aguanta todo”, explica Guillaume. Los hitos están construidos con piedras de la zona fijadas con cemento y coronados con placas de pizarra en las que se indican flechas y números de localización fáciles de interpretar incluso en condiciones extremas. Además, incorporan pintura luminiscente para facilitar la orientación durante la noche.

Las cruces indican calles demasiado estrechas para los coches de bomberos. | C.L.M.

El proyecto también cuenta con una versión digital. A través de Google Maps, la central de emergencias puede guiar a los efectivos mediante coordenadas precisas, incluso en zonas con problemas de cobertura. “Está pensado para brigadistas, miembros de la Brif y de la UME”, señala Guillaume. Este mapa digital se complementa con otro en formato físico, dirigido a los capataces, y con un tríptico de autoprotección destinado a los vecinos.

El folleto reúne un plano con las rutas de evacuación y una guía básica sobre cómo actuar ante un incendio inminente. Incluye recomendaciones para preparar una mochila de emergencia con documentación, teléfono móvil y cargador, medicación, agua o mascarillas FFP2, además de un listado con los teléfonos de los servicios de emergencias, la Guardia Civil y el Concello.

Colaboración vecinal

Isabelle, Rafael, Raquel, Daniel y David, con una de sus creaciones. | Susana Rodríguez

El proyecto piloto fue financiado por sus impulsores y la empresa Talleres Castor, y contó con la colaboración del Concello de Monterrei. Imprimir los mapas y el resto de materiales costó menos de 200 euros. El resto fue posible gracias al trabajo desinteresado de un grupo de vecinos durante varios domingos. “Esto es algo para todos, por seguridad y para ayudar a los bomberos. Si ellos hacen mejor su trabajo, nosotros y nuestras casas estaremos más seguros”, resume Isabelle.

La sencillez y el bajo coste de la iniciativa facilitan que pueda reproducirse en otros núcleos. Susana Rodríguez, vecina de A Madalena que colaboró en los trabajos de San Cristovo, ya tiene intención de poner en marcha un proyecto similar en su aldea: “A idea é espectacular, só require vontade e traballar un par de mañás. Xa falei con veciños e coa asociación de mulleres rurais e, tralo verán, porémonos mans á obra”.