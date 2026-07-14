El Castelo de Lobarzán volverá a revelar los secretos de la Prehistoria

El yacimiento de A Ceada das Chás-Castelo de Lobarzán vuelve a ser objeto de una nueva campaña arqueológica, cuyos trabajos arrancaron ayer. Hasta el próximo día 23, un equipo de investigación del Campus de Ourense de la Universidad de Vigo (UVigo), vinculado al área de Prehistoria, trabajará en este enclave situado entre Vilaza (Monterrei) y As Chás (Oímbra) para avanzar en el conocimiento del asentamiento prehistórico, datado entre los milenios IV y III a.C., y de las primeras comunidades campesinas del valle del Alto Támega.

Esta nueva intervención, tras las desarrolladas en 2019, 2024 y 2025, está financiada con las ayudas a grupos de investigación del Campus de Ourense (INOU 2026) y cuenta con el apoyo del Concello de Monterrei. Los expertos buscarán confirmar la naturaleza de diversas estructuras detectadas en anteriores prospecciones geofísicas y sondeos arqueológicos para reconstruir la organización del asentamiento, conocer mejor la distribución de sus espacios y comprender la ocupación del territorio durante la Prehistoria reciente.

El proyecto prestará además especial atención a las pinturas rupestres esquemáticas conservadas en el enclave, uno de los elementos más singulares de Lobarzán, con el objetivo de integrarlas en el estudio arqueológico y ofrecer una visión más completa de la evolución del paisaje y de las comunidades que habitaron este territorio hace más de 5.000 años.

Formación para estudiantes

La dirección científica corresponde a Diego Herrero, junto a Beatriz Comendador, Eduardo Méndez, Mikel Díaz, Miguel Ángel Álvarez y Víctor Rodríguez Muñiz, mientras que la dirección arqueológica recae en Lucía Rodríguez, investigadora de la Universidad de Alcalá. La campaña también servirá como formación práctica para estudiantes de grado y máster de la UVigo y se completará con actividades de divulgación.

Una caminata para conocer el yacimiento desde dentro

El programa de divulgación del proyecto Lobarzán Aberto ofrecerá este viernes 17, a las 19,30 horas, una caminata arqueológica gratuita al yacimiento de Lobarzán. Guiados por el equipo investigador, los participantes recorrerán el enclave para conocer su historia, los trabajos de esta campaña y el potencial patrimonial de uno de los espacios arqueológicos más destacados de la comarca.

La salida tendrá lugar desde la marquesina de la entrada a As Chás, en Oímbra. El recorrido durará unas dos horas y la organización recomienda acudir con calzado cómodo, agua y protección solar. La actividad está impulsada por el Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio de la UVigo, con la colaboración de la Diputación y del Concello de Monterrei.