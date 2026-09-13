El Castillo de Monterrei invita a enviar postales de su entorno

El entorno del castillo de Monterrei acogió esta semana la instalación fotográfica participativa “A Postalería da Vía da Prata”, una propuesta que permitió a numerosos peregrinos, vecinos y visitantes convertirse en embajadores del Camino enviando imágenes de la riqueza patrimonial de la geografía ourensana y gallega a distintas partes del mundo.

Ubicada junto al Cruceiro de Monterrei y la oficina de Turismo Monterrei, la iniciativa abrió sus puertas desde primera hora de la mañana para recibir a los primeros caminantes en su ruta hacia Santiago. La estructura ofreció de manera totalmente gratuita una selección de veinticuatro postales realizadas por el premiado fotógrafo Adolfo Enríquez, en las que se reflejaban paisajes, gastronomía, oficios y gentes vinculados a esta ruta jacobea. Los asistentes tuvieron la oportunidad de cubrir las postales e introducirlas directamente en un buzón habilitado en el propio espacio.

Este proyecto, cofinanciado por la Xunta a través del programa O Teu Xacobeo, promueve la difusión del patrimonio tanto en formato postal como digital, dado que permite acceder a una galería y un libro fotográfico virtual mediante un código QR.