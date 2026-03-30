COOPERATIVA ENERGÉTICA
Infesta, en Monterrei, ya calienta sus hogares de forma comunitaria y sostenible
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Una treintena de viviendas de Infesta, la aldea modelo del Concello de Monterrei, disfrutan desde hace más de un mes de calefacción gracias a la recién estrenada caldera comunitaria, un modelo energético centralizado que se alimenta de biomasa. El sistema, en fase de ajustes pero plenamente operativo, convierte a Infesta en el primer núcleo que pone en marcha la red de calor de su comunidad energética, adelantándose a las aldeas de los otros tres concellos implicados en el proyecto europeo Poctep Aldealix: el pontevedrés Cerdedo-Cotobade, y los lusos Arcos de Valdevez y Vila Pouca de Aguiar.
La caldera funciona autoabasteciéndose de las astillas de madera, almacenadas en un silo contiguo, para calentar el agua y distribuirla a través de una red de tuberías a los radiadores de los hogares participantes, en los que solo ha sido necesario instalar subestaciones. Toda esta actuación es fruto de una inversión de 780.000 euros de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), entidad que lidera el proyecto.
Los vecinos usuarios coinciden en señalar que la red va “de marabilla”. A los que ya tenían una calefacción se les ha subvencionado la adaptación, mientras que a los que carecían de ella se les sufragó todo el sistema, salvo la instalación de los radiadores. Es el caso del presidente de la cooperativa, Víctor Padrón, que hasta ahora usaba chimenea de leña. Asegura que “nestes momentos aínda imos moi da man de Tragsa e da Xunta, a clave será no outono cando xa voemos sós”.
José Antonio Justo ha aprovechado para estrenar hogar y calefacción: “Construín a casa nova e aproveitei para pór radiadores con esta calefacción. É unha marabilla, a pena é que non fixeran isto hai 20 anos”. Por su parte, Antonio Dameá puede funciona de forma independiente tanto con su antigua calefacción de gasoil como con la de biomasa gracias al nuevo sistema: “Penso que a nova caldeira funciona mellor, bota máis calor e así aforro gasoil. A outra queda por se fixera falta nalgún momento”.
El objetivo de este proyecto piloto va más allá de fomentar la sostenibilidad y la eficiencia energética, abaratando costes, sino que también busca crear comunidades rurales más autosuficientes. La red de calor está gestionada por una cooperativa integrada por 33 vecinos, que aportan fondos a la misma, gestionan la compra de la biomasa, disfrutan de un seguro y comparten los gastos de mantenimiento del sistema. Constituida en 2024, la comunidad energética de Infesta fue la primera del proyecto, cofinanciado con fondos Feder.
Si bien por el momento las administraciones implicadas costean el consumo, tras este periodo de pruebas cada vecino pagará únicamente por el uso que haga de la calefacción. Padrón avanza que en breve instalarán termostatos en cada casa para controlar la temperatura de manera individual, como si de una calefacción central de un edificio al uso se tratara. También activarán una aplicación que permitirá a cada habitante conocer, en tiempo real, su consumo exacto directamente desde el móvil. En un futuro la biomasa podría proceder de los montes circundantes, cerrando así el círculo de la autosuficiencia y sostenibilidad.
Mientras afinan un sistema que ha arrancado con buen pie y ha contribuido a sobrellevar mejor este invierno a un menor coste, la caldera comunitaria de Infesta ya es un referente nacional e internacional. Recientemente, el periódico oficial del Partido Comunista de China se hacía eco de su red de calor, alabando los beneficios de este modelo cooperativo. Asimismo, la semana pasada la comunidad energética recibió en Silleda el premio al mejor proyecto sostenible en biomasa en el VI Foro e II Premios Biomasa Galega que entrega el Clúster Biomasa Galicia, en colaboración con el Instituto Galego de Promoción Económica.
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