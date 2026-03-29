¿Sabe usted que MasterChef arranca su nueva temporada en Monterrei?

TRADICIONES RECUPERADAS
Penitentes y faroles, hitos de la Semana Santa en la comarca de Monterrei
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que que este lunes arranca la 14º temporada del “talent show” MasterChef? ¿Que la primera parada del concurso culinario será la comarca de Monterrei? ¿Que rendirá homenaje a los bomberos que lucharon contra la devastadora ola de incendios de 2025? ¿Que la grabación tuvo lugar en el Parador de Verín a mediados de enero? ¿Que será el primer programa sin la presentadora Samantha Vallejo-Nájera?
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