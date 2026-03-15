PROXECTO PAISACTIVO
A veciñanza deseña o futuro de Infesta, a aldea modelo de Monterrei
O obxectivo da xornada foi deseñar o futuro do núcleo partindo da súa propia memoria colectiva veciñal. Os residentes en Infesta compartiron o seu coñecemento sobre os valores ambientais e os usos históricos do territorio, xa que a iniciativa busca que a planificación técnica vaia da man do saber tradicional para ser efectiva e duradeira no tempo.
O técnico de desenvolvemento rural da Fundación Juana de Vega, Fran García, sinalou que a finalidade é escoitar aos “auténticos expertos, que son os habitantantes da aldea”. Coas ideas recollidas trazarase unha “folla de ruta para o futuro de Infesta a través dun documento técnico que analiza tres ámbitos diferentes”.
Tras unha primeira parte de debate, a xornada completouse cunha ruta interpretativa por diferentes puntos de Infesta guiada polos propios veciños. Paisactivo busca protexer os asentamentos rurais e promover a súa sostibilidade integrando a planificación coa acción directa. Aínda que as demandas veciñais son numerosas, os responsables traballan para executar algunhas das accións propostas como pilotos.
