A veciñanza deseña o futuro de Infesta, a aldea modelo de Monterrei

PROXECTO PAISACTIVO

Infesta, a aldea modelo do concello de Monterrei, acolleu este sábado unha xornada de participación veciñal no marco do proxecto europeo Paisactivo

O local social de Infesta acolleu a actividade de recolla da memoria colectiva. | C.L.M.

O obxectivo da xornada foi deseñar o futuro do núcleo partindo da súa propia memoria colectiva veciñal. Os residentes en Infesta compartiron o seu coñecemento sobre os valores ambientais e os usos históricos do territorio, xa que a iniciativa busca que a planificación técnica vaia da man do saber tradicional para ser efectiva e duradeira no tempo.

O técnico de desenvolvemento rural da Fundación Juana de Vega, Fran García, sinalou que a finalidade é escoitar aos “auténticos expertos, que son os habitantantes da aldea”. Coas ideas recollidas trazarase unha “folla de ruta para o futuro de Infesta a través dun documento técnico que analiza tres ámbitos diferentes”.

Tras unha primeira parte de debate, a xornada completouse cunha ruta interpretativa por diferentes puntos de Infesta guiada polos propios veciños. Paisactivo busca protexer os asentamentos rurais e promover a súa sostibilidade integrando a planificación coa acción directa. Aínda que as demandas veciñais son numerosas, os responsables traballan para executar algunhas das accións propostas como pilotos.

