Muere por asfixia un hombre en un lagar de Monterrei durante la fermentación del vino
PARROQUIA DE FLARIZ
Muere un hombre en Monterrei tras sufrir una asfixia por la fermentación del vino en el interior de un lagar en la parroquia de Flariz
Los servicios de emergencia han rescatado el cadáver de un hombre este domingo en un lagar localizado en el municipio ourensano de Monterrei. Según ha informado el 112, el hombre se encontraba elaborando vino en el interior de la bodega, situada en la parroquia de Flariz, en el lugar de Sandín.
El aviso llegó al servicio de emergencias a las 21:50 horas a través del 061, alertando de que los vecinos llevaban alrededor de una hora sin tener noticias del varón. Minutos después, comunicaron que se encontraba en el interior del recinto y que los propios vecinos estaban intentando retirar el cuerpo. Una vez en el exterior, el personal sanitario confirmó su fallecimiento.
El 112 movilizó a la Guardia Civil y a los Bomberos de Verín. A su llegada, los efectivos de extinción realizaron mediciones en el interior del lagar y comprobaron que la concentración de oxígeno era apenas del 10% a causa de los gases emitidos durante el proceso de fermentación del vino, un valor incompatible con la vida.
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