Música, tuve e visitas guiadas acompañarán á troula estival no Serán da Pousa

ALDEA DE MONTERREI

Os veciños da Pousa, no concello de Monterrei, levan un lustro celebrando a súa propia festa de verán: o Serán da Pousa

Os Trouleiros de Medeiros, unha das actuacións da edición do ano pasado do Serán da Pousa.
Os Trouleiros de Medeiros, unha das actuacións da edición do ano pasado do Serán da Pousa. | Sabela Souto

Antigamente, os seráns eran encontros festivos nos que a música tradicional, a convivencia e a troula xuntaban á veciñanza tralas longas xornadas de traballo. Inspirándose nesta esencia, a aldea da Pousa (Monterrei) creou a súa propia festa estival no 2018 para os seus 40 veciños. Así naceu o Serán da Pousa, un evento que foi gañando adeptos e que este verán cumpre un lustro.

Este ano a xornada festiva terá lugar o vindeiro 4 de xullo, sábado, e chega cargada de actividades. A programación comezará ás 11,30 horas cun paseo pola Preguiza da man da historiadora Ana Rivera, creadora de contido baixo o nome Caminandocaratras. Ao mediodía terá lugar a sesión vermú amenizada polas Kuartetas, que dará paso a un xantar conxunto. Á tarde disputarase o clásico torneo de tute, seguido dunha visita guiada á igrexa de Mixós.

A música cobrará protagonismo dende media tarde cunha foliada aberta na que participarán os grupos Kuartetas, Lirolaio, Torgueiras, María Raxeta, Os Trouleiros de Medeiros e Nova Era. Ademais, nese momento colocarase unha placa na fonte en homenaxe á xente que o pasado 16 de agosto “nos axudaron a apagar o lume”, comenta Sabela Souto, veciña e organizadora.

Entradas xa á venda

Para rematar o día, ás 22,00 horas celebrarase a gran cea popular que incluirá un sorteo e pechará a noite cun animado guateque. As persoas interesadas en asistir á cea, a base de bocadillos de porco asado, poden adquirir o seu tícket por 10 euros no Bazar Souto ou en brasinda.com.

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