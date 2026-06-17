Música, tuve e visitas guiadas acompañarán á troula estival no Serán da Pousa
ALDEA DE MONTERREI
Os veciños da Pousa, no concello de Monterrei, levan un lustro celebrando a súa propia festa de verán: o Serán da Pousa
Antigamente, os seráns eran encontros festivos nos que a música tradicional, a convivencia e a troula xuntaban á veciñanza tralas longas xornadas de traballo. Inspirándose nesta esencia, a aldea da Pousa (Monterrei) creou a súa propia festa estival no 2018 para os seus 40 veciños. Así naceu o Serán da Pousa, un evento que foi gañando adeptos e que este verán cumpre un lustro.
Este ano a xornada festiva terá lugar o vindeiro 4 de xullo, sábado, e chega cargada de actividades. A programación comezará ás 11,30 horas cun paseo pola Preguiza da man da historiadora Ana Rivera, creadora de contido baixo o nome Caminandocaratras. Ao mediodía terá lugar a sesión vermú amenizada polas Kuartetas, que dará paso a un xantar conxunto. Á tarde disputarase o clásico torneo de tute, seguido dunha visita guiada á igrexa de Mixós.
A música cobrará protagonismo dende media tarde cunha foliada aberta na que participarán os grupos Kuartetas, Lirolaio, Torgueiras, María Raxeta, Os Trouleiros de Medeiros e Nova Era. Ademais, nese momento colocarase unha placa na fonte en homenaxe á xente que o pasado 16 de agosto “nos axudaron a apagar o lume”, comenta Sabela Souto, veciña e organizadora.
Entradas xa á venda
Para rematar o día, ás 22,00 horas celebrarase a gran cea popular que incluirá un sorteo e pechará a noite cun animado guateque. As persoas interesadas en asistir á cea, a base de bocadillos de porco asado, poden adquirir o seu tícket por 10 euros no Bazar Souto ou en brasinda.com.
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