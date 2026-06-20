Paella para 500 personas, un plan redondo en Albarellos, Monterrei

La plaza Ángel Medeiros de Albarellos (Monterrei), acogerá el próximo 4 de julio la undécima edición de su tradicional Festa da Paella. La cita gastronómica, organizada por la asociación cultural O Lobisome, se ha consolidado como uno de los eventos que marcan el inicio del verano en la comarca.

Los actos arrancarán a las 20,30 horas con la animación de la charanga Street Band de Celanova. Una hora más tarde comenzará la gran “paparota” para 500 personas, gracias a siete paellas grandes y dos pequeñas. Como es habitual, la organización preparará la receta clásica con carne, marisco y verduras, una sin marisco y otra vegetariana.

Tras más de una década al frente de la iniciativa junto a Óscar Núñez, Pablo de Dios destaca la experiencia adquirida con los años. “Al principio es difícil que no se te queme o controlar qué tipo de arroz es mejor, pero ahora ya lo tenemos dominado y casi lo hacemos a ojo”, explica el organizador. Respecto al arraigo de la cita en la localidad, añade entre risas que “la paella no es de aquí, pero después de tantos años ya es un poco nuestra”.

La plaza Ángel Medeiros presumirá de nuevo de un gran ambiente. | A.C. O Lobisome

La gran novedad musical de este año será la actuación del grupo vigués Crónicas Pop, que ofrecerá un repertorio de temas pop rock en español desde los años ochenta hasta la actualidad, una propuesta que se completará con la sesión de un DJ. El festejo cuenta con el patrocinio y colaboración del Concello, Xunta, Aceites Abril, la asociación de mujeres rurales 25 de Xullo y la bodega Tres Mentiras.

Entradas a la venta

La organización confía en repetir el éxito de la pasada edición, en la que se alcanzó el límite de 500 entradas vendidas y se repartieron cerca de 650 raciones. Las entradas están a la venta hasta el 1 de julio a un precio de 10 euros para adultos y 5 euros para menores de hasta 12 años, y permitirán entrar en el sorteo de un cordero. Los interesados pueden adquirirlas en la Casa da Cultura y en los bares O Campo, Celta, Progreso y América en Verín, o bien en los teléfonos 600 361 763 y 677 566 325.