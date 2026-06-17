Recuperar casas vacías, fórmula para atraer población trabajadora al rural de Monterrei

La elevada cifra de viviendas vacías sigue siendo uno de los principales desafíos de la comarca, en la que solo en Verín hay 4.076 inmuebles desocupados. Para dar salida a parte de este parque inmobiliario y facilitar a la vez la llegada de trabajadores a municipios con dificultades para cubrir vacantes, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González dio a conocer este martes en Albarellos las ayudas destinadas a empresas, particulares y concellos del territorio para la rehabilitación de viviendas para uso residencial de personas trabajadoras.

Durante un encuentro con representantes del tejido empresarial y entidades de la zona, González destacó que la comarca reúne condiciones favorables para acogerse a estas dos líneas de ayudas: una dirigida a empresas y personas físicas o jurídicas y otra destinada a concellos de menos de 20.000 habitantes. En ambos casos, las subvenciones pueden alcanzar hasta el 95% del presupuesto de rehabilitación.

Las viviendas subvencionadas en la convocatoria, abierta hasta el 15 de julio, deberán destinarse al alquiler o a la cesión de uso para trabajadores y no podrán situarse a más de 15 kilómetros de su centro de trabajo. Entre los criterios de valoración, la Xunta priorizará las solicitudes de municipios de menos de 5.000 habitantes, condición que cumplen siete de los ocho concellos de Monterrei.