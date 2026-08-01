El parque acuático de Monterrei aumenta el precio de sus entradas, ahora costará casi el doble

El parque acuático de Monterrei, en Pereiro de Aguiar, estrenó ayer su temporada estival, que se prolongará hasta el 13 de septiembre. Durante las primeras semanas las tarifas seguirán congeladas (4,50 euros adultos y 2,50 menores), mientras encaran su recta final las obras de ampliación. En julio se inaugurarán los nuevos toboganes, el río lento y el área multiaventura.

La implantación de las novedades en el Parque Acuático de Monterrei han venido acompañadas de una subida del precio de las entradas en el recinto. La entrada general casi dobla su precio, pasando de 4,50 euros a 8. De igual manera, aumenta el importe de los pases para menores de edad ahora cuestan 4,50, cuando antes apenas alcanzaban los 2,50 euros.

Por su parte, los menores de tres años seguirán pudiendo acceder de manera gratuita. Además, existen bonos de diez entradas que en adultos ascienden a 65 euros. El precio se reduce a 35 en el caso de menores. Por otro lado, se podrán alquilar hamacas por 5 euros cada jornada.

Con la apertura de esta última fase, el recinto aumenta su aforo máximo de 2.500 a 4.000 personas de forma simultánea, lo que supone un gran impulso al complejo de ocio. Las estimaciones de la Diputación apuntan a un crecimiento notable en la afluencia de público respecto a los veranos anteriores, en los que el parque acuático registró cerca de 100.000 y 80.000 personas durante los dos últimos años.

Luis Menor recurrió a las matemáticas para dimensionar la relevancia de la situación. “A pouco que isto aumente e terminemos a tempada con 130.000 ou 140.000 visitantes, estaremos falando de que o equivalente á metade da provincia vai pasar por aquí”, señaló.