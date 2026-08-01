Monterrei apunta a un verano récord con 140.000 visitantes

El complejo deportivo y de ocio de Monterrei ya está completo. Siete años después de que se formalizara el compromiso institucional, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, inauguraron este viernes las últimas atracciones de la zona acuática. Con la puesta en marcha de los toboganes de alta adrenalina, el río lento y el área de multiaventura, la instalación cofinanciada por la Xunta de Galicia y la institución provincial está finalizada.

Durante el acto oficial, Luis Menor señaló la magnitud económica y estratégica del proyecto, que ha superado importantes contratiempos, como las restricciones por la pandemia del covid o los problemas derivados del parón de obras tras la renuncia de una empresa. “Trátase duns 13 millóns de euros de inversión para aqueles que din que non se invirte en Ourense; aquí teñen un exemplo dunha infraestructura estratéxica e histórica”, enfatizó el titular del Gobierno provincial.

Por su parte, el conselleiro Diego Calvo puso en valor el cumplimiento del compromiso autonómico tras haber superado contratiempos como la pandemia del covid. Calvo calificó la jornada de “día grande” para Ourense y resaltó la proyección del complejo: “Estamos ante un dos maiores e mellores parques acuáticos do noroeste peninsular, unha infraestructura da que nos sentimos orgullosos e que pon a disposición de todos los gallegos un ocio de máxima calidade”.

A esta cuantía se suma la reciente remodelación de las pistas de atletismo, homologadas a nivel nacional por la Real Federación Española de Atletismo tras una inversión cercana a los 500.000 euros.

Entre las novedades inauguradas en esta útlima fase se encuentran los toboganes de alta adrenalina, río lento y zona de multiaventura. Mientras tanto, las fases anteriores ya estaban operativas y contaban con zona de splash, piscina de olas y la fase deportiva (tenis, pádel, pump track y pista de atletismo).

El complejo, “ejecutado al 98 %” de su totalidad a falta de rematar la brotación del césped en pequeñas áreas acotadas que se irán arreglando “progresivamente”, busca consolidarse como un reclamo turístico no solo para Galicia, sino también para el norte de Portugal y el noroeste peninsular.

Asimismo, las autoridades destacaron su valor añadido como “puerta de entrada” al geodestino de la Ribeira Sacra.

Por su parte, la gestión integral del complejo supone un gasto recurrente anual que asciende hasta el millón de euros y la contratación de más de 70 profesionales destinados a labores de socorrismo, mantenimiento, acceso y servicios.

Los toboganes siguen siendo uno de los grandes atractivos. | Miguel Ángel.

Aumento del precio de las entradas

La implantación de las novedades han venido acompañadas de una subida del precio de las entradas en el recinto. La entrada general casi dobla su precio, pasando de 4,50 euros a 8. De igual manera, aumenta el importe de los pases para menores de edad ahora cuestan 4,50, cuando antes apenas alcanzaban los 2,50 euros.

Por su parte, los menores de tres años seguirán pudiendo acceder de manera gratuita. Además, existen bonos de diez entradas que en adultos ascienden a 65 euros. El precio se reduce a 35 en el caso de menores. Por otro lado, se podrán alquilar hamacas por 5 euros cada jornada.

Aumento de aforo

Con la apertura de esta última fase, el recinto aumenta su aforo máximo de 2.500 a 4.000 personas de forma simultánea, lo que supone un gran impulso al complejo de ocio. Las estimaciones de la Diputación apuntan a un crecimiento notable en la afluencia de público respecto a los veranos anteriores, en los que el parque acuático registró cerca de 100.000 y 80.000 personas durante los dos últimos años.

Luis Menor recurrió a las matemáticas para dimensionar la relevancia de la situación. “A pouco que isto aumente e terminemos a tempada con 130.000 ou 140.000 visitantes, estaremos falando de que o equivalente á metade da provincia vai pasar por aquí”, señaló.