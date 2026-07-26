La Prehistoria y Roma, a solo unos centímetros en el Castelo do Lobarzán

El yacimiento arqueológico de A Ceada das Chás-Castelo de Lobarzán, ubicado entre As Chás (Oímbra) y Vilaza (Monterrei), continúa desgranando los secretos de las comunidades que lo habitaron a lo largo de los milenios. La campaña de excavación, desarrollada del 13 al 24 de julio por el Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio de la Universidad de Vigo, puso el foco en el asentamiento prehistórico para profundizar en el estudio de las primeras comunidades campesinas.

Los trabajos sacaron a la luz un abundante conjunto de material cerámico y lítico, entre el que destacan varias puntas de flecha de sílex y piezas que los expertos califican “dunha singularidade notable”. El hallazgo más excepcional de esta fase es una cuenta de variscita, un mineral de tonos verdosos muy codiciado en la Prehistoria reciente, cuya presencia “constitúe unha evidencia directa de redes de intercambio que conectaban Lobarzán con áreas de captación de materia prima situadas a gran distancia”.

Los expertos señalan que “a novidade máis relevante desta campaña foi comprobar que a actividade de época tardorromana alterou os niveis prehistóricos previos”. Esta circunstancia permitió el descubrimiento de una posible tumba cubierta con tégula, datada entre los siglos IV y VI. “Deste xeito, nunha mesma área de escavación e a poucos centímetros conviven os testemuños da ocupación prehistórica e os restos de época tardorromana”, explican desde la dirección científica. La amalgama cronológica del enclave llega incluso hasta la época contemporánea, ya que durante las labores sobre el terreno también apareció lo que se identifica como una posible bala de la Guerra Civil.

Cuenta de variscita, mineral muy apreciado en la Prehistoria, hallado en Lobarzán. | Proxecto Lobarzán

Gran valor patrimonial

Los investigadores concluyen que “a campaña deste ano rematou cun balance excepcional que reforza o valor patrimonial e científico deste enclave, situado no val do Támega”. Todo el volumen de información y estructuras documentadas reafirma “o enorme potencial do xacemento para futuras actuacións arqueolóxicas e contribúe a arroxar luz sobre a historia do val do Támega, as súas dinámicas de poboamento e os seus contactos con outros territorios ao longo de miles de anos”.