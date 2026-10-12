DOTADO CON 1.000 EUROS
Soto Fernández, premio de pintura en Monterrei
DOTADO CON 1.000 EUROS
El Concello de Monterrei celebró este sábado la novena edición de su Concurso Internacional de Pintura Rápida en los pueblos de A Pousa y Mixós. Un total de 20 participantes convirtieron los rincones de estas localidades en escenarios de creación artística, plasmando en sus obras la riqueza paisajística y patrimonial del municipio.
A lo largo de la jornada, vecinos y visitantes se acercaron para observar los artistas trabajando y descubrir las diferentes interpretaciones de los paisajes y de la arquitectura de los dos pueblos.
El jurado concedió el primer premio, dotado con 1.000 euros, a Vicente Soto Fernández y el segundo premio, de 500 euros, a José Luis García Miranda.
También se concedieron tres accésits de 150 euros a Andrés Gabarres Cagiao, Abel Barandela, José Luis Riestra y Martina Bugallo; uno de 100 euros a Manuel Ángel Serantes Morán y otro de 75 euros a Rubén Pazo Fernández.
Además se premió con una escapada rural de una noche en habitación doble con desayuno en Retiro do Conde a Manuel Carballeira Rivas y Juan José Alvariño recibió como galardón una pieza del artista Xosé Rivada.
Con nueve ediciones celebradas, el concurso de pintura rápida de Monterrei continúa promoviendo la creación artística y la difusión del patrimonio de este municipio, acercando a artistas y visitantes a esta villa.
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