Soto Fernández, premio de pintura en Monterrei

El alcalde de Monterrei con el jurado y los premiados.

El Concello de Monterrei celebró este sábado la novena edición de su Concurso Internacional de Pintura Rápida en los pueblos de A Pousa y Mixós. Un total de 20 participantes convirtieron los rincones de estas localidades en escenarios de creación artística, plasmando en sus obras la riqueza paisajística y patrimonial del municipio.

Relacionado Mixós deslumbra baixo o sol

A lo largo de la jornada, vecinos y visitantes se acercaron para observar los artistas trabajando y descubrir las diferentes interpretaciones de los paisajes y de la arquitectura de los dos pueblos.

El jurado concedió el primer premio, dotado con 1.000 euros, a Vicente Soto Fernández y el segundo premio, de 500 euros, a José Luis García Miranda.

También se concedieron tres accésits de 150 euros a Andrés Gabarres Cagiao, Abel Barandela, José Luis Riestra y Martina Bugallo; uno de 100 euros a Manuel Ángel Serantes Morán y otro de 75 euros a Rubén Pazo Fernández.

Además se premió con una escapada rural de una noche en habitación doble con desayuno en Retiro do Conde a Manuel Carballeira Rivas y Juan José Alvariño recibió como galardón una pieza del artista Xosé Rivada.

Con nueve ediciones celebradas, el concurso de pintura rápida de Monterrei continúa promoviendo la creación artística y la difusión del patrimonio de este municipio, acercando a artistas y visitantes a esta villa.