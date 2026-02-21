Arrancan las obras del centro de salud de Muíños

Solar donde se está llevando a cabo el movimiento de tierras para ubicar el centro de salud.

Esta semana daban comienzo las obras de construcción del nuevo centro de salud en Muíños, en el que la Xunta invertirá 1,3 millones de euros. Las obras comenzaron con el movimiento de tierras y el vaciado del terreno que albergará el edificio, así como con el montaje de la grúa de construcción necesaria.

A pesar de las adversas condiciones meteorológicas de enero y febrero, se pudieron completar las tareas cruciales relacionadas con la cimentación del nuevo centro de salud.

Los contenedores necesarios ya se han instalado, según el plan previsto, y en los próximos días comenzarán las obras de la estructura del edificio y se instalará parte de su red de saneamiento.

En los próximos días comenzarán los trabajos de la estructura del edificio y se instalará parte del saneamiento

La nueva infraestructura sanitaria es posible gracias a la colaboración entre la Consellería de Sanidade y el Concello de Muíños. La entidad local ha puesto a disposición de la Xunta una parcela de 800 metros cuadrados para construir el nuevo centro de salud de la localidad.

Así, tendrá una superficie de 450 metros cuadrados y se distribuirá en dos plantas: semisótano y planta baja.

El semisótano se diseña en el espacio libre entre el terreno natural y la planta baja, y está destinado exclusivamente a salas de hospitalización.

La planta baja se distribuye esquemáticamente en forma de U, con una zona central destinada a la entrada, una zona oeste para el área de adultos y respiratorios y un ala oeste para el área de personal. También contará con una zona exterior cubierta para la ambulancia y una sala respiratoria multiusos ubicada junto a la recepción, además de su propia sala de espera y aseo.

Relacionado Caudal aberto en Muíños para as augas de Ledicia Sola