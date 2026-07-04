Entregadas las llaves de una vivienda rehabilitada en alquiler en Muíños

Manuel Pardo, con Plácido Álvarez a su iquierda, entrega las llaves a los nuevos inquilinos de una vivienda de alquiler.

El viernes 3 de julio por la mañana se hacía entrega de las llaves a los nuevos inquilinos de una vivienda de alquiler en el municipio de Muíños, por parte del delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, que estuvo acompañado por el alcalde de Muíños, Plácido Álvarez. La Xunta invirtió 50.000 euros en la reforma del inmueble a través de una línea de ayudas para municipios de menos de 30.000 habitantes, destinada a rehabilitar y acondicionar edificios de titularidad municipal, como antiguas viviendas de maestros.

El delegado territorial explicó que el proyecto también contó con un préstamo de 28.000 euros procedente del Fondo de Cooperación de la Xunta para municipios de menos de 50.000 habitantes (gestionado por la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras) y una partida de 40.000 euros financiada por la Diputación Provincial de Ourense.

VISITA

Durante su visita al inmueble, Manuel Pardo destacó los 2,1 millones de euros que la Xunta ha destinado en la convocatoria de este año a concellos de menos de 30.000 habitantes para proyectos en edificios de titularidad municipal, como antiguas viviendas de maestros.

Asimismo, se destacó que, en virtud de la convocatoria de este año, la cuantía de las subvenciones se ha incrementado un 30 %, elevando el importe máximo concedido por vivienda de 50.000 a 65.000 euros.

La vivienda, de 127 metros cuadrados, se encuentra en la última planta del edificio que albergaba anteriormente el centro de salud de Mugueimes. La reforma dotó al espacio de cuatro dormitorios, dos baños y un aseo, además de una zona de estar.