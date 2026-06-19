Galería | Santalices, arropado por familiares, amigos y compañeros del PP en su nombramiento como hijo adoptivo de Muíños, en fotos

Marián Mouriño, presidenta del Celta; Plácido Álvarez, alcalde de Muíños; Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia e hijo adoptivo de Muíños, y Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense con el reconocimiento entregado al protagonista.

Miguel Ángel Santalices Vieira (1955) se convirtió, este viernes, en el primer hijo adoptivo de Muíños. El político y médico ourensano fue reconocido por la localidad debido a su estrecha cercanía con sus origenes y por ser un aliado incondicional de la localidad.

En un evento celebrado en O Cargo, Santalices estuvo acompañado por familiares, amigos y compañeros de partido que han estado a su lado y compartido momentos con él a lo largo de su trayectoria personal y profesional. Al finalizar el acto, Plácido Álvarez, alcalde de Muíños, le hizo entrega del reconocimiento como el primer hijo adoptivo de dicha localidad.

Un evento lleno de emotividad en el que, además de las palabras del homenajeado, también se escucharon los discursos de Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, y de Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense.

Estas son algunas de las imágenes que ha dejado este homenaje a Miguel Ángel Santalices.