Galería | Santalices, arropado por familiares, amigos y compañeros del PP en su nombramiento como hijo adoptivo de Muíños, en fotos
UN ACTO EMOTIVO
El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, ha sido nombrado hijo adoptivo de Muíños en un emotivo acto celebrado en el complejo de O Corgo. Allí se dieron cita familiares, amigos y numerosas personalidades como Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, o Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, entre otros nombres destacados del panorama actual.
Miguel Ángel Santalices Vieira (1955) se convirtió, este viernes, en el primer hijo adoptivo de Muíños. El político y médico ourensano fue reconocido por la localidad debido a su estrecha cercanía con sus origenes y por ser un aliado incondicional de la localidad.
En un evento celebrado en O Cargo, Santalices estuvo acompañado por familiares, amigos y compañerosde partido que han estado a su lado y compartido momentos con él a lo largo de su trayectoria personal y profesional. Al finalizar el acto, Plácido Álvarez, alcalde de Muíños, le hizo entrega del reconocimiento como el primer hijo adoptivo de dicha localidad.
Un evento lleno de emotividad en el que, además de las palabras del homenajeado, también se escucharon los discursos de Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, y de Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense.
Estas son algunas de las imágenes que ha dejado este homenaje a Miguel Ángel Santalices.
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Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense; Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia e hijo adoptivo de Muíños; Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo; y Plácido Álvarez, alcalde de Muíños, posan juntos antes del acto.
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Xesús Fariñas
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Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia e hijo adoptivo de Muíño, entra a O Corgo acompañado de Plácido Álvarez, alcalde de Muíños, y Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense.
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Xesús Fariñas
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Los gaiteiro pusieron la música durante el acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Xesús Fariñas
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Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo, fue la encargada de pronunciar el laudatio durante el acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Xesús Fariñas
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Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo; Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia e hijo adoptivo de Muíños; y Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, atentos a las palabras de Plácido Álvarez, alcalde de Muíños durante el acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Xesús Fariñas
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Yosi, cantante de Los Suavez, o José Manuel Vázquez "Casiano", durante el acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Xesús Fariñas
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Plácido Álvarez, alcalde de Muíños, pronuncia su discurso de reconocimiento durante el acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Xesús Fariñas
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Marta Novoa, alcaldesa de San Cibrado, presente y atenta duranteel acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Xesús Fariñas
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Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia e hijo adoptivo de Muíños, durante su discurso.
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Xesús Fariñas
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Plácido Álvarez, alcalde de Muíños, coloca la insignia como hijo adoptivo de la localidad a Miguel Ángel Santalices.
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Xesús Fariñas
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Carmen Eiró, fiscal superior de Justicia de Galicia, y José González Vázquez, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta durante el acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Xesús Fariñas
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Plácido Álvarez, alcalde de Muíños, da un abrazo a Miguel Ángel Santalices, presidente del Parlamento de Galicia, después de colocarle la insignia como hijo adoptivo de Muños.
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Xesús Fariñas
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Manuel Baltar, Luis Tinteiro y Carlos Mouriño en primera fila con Miguel Abad en segunda fila del acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Xesús Fariñas
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Miguel Ángel Santalices, muestra el documento que lo acredita como hijo adoptivo de Muíños.
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El público presente en el acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Xesús Fariñas
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Marta Novoa, alcaldesa de San Cibrao; Xosé Pastoriza, director de La Región, Carmen Leite, senadora, durante el acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Xesús Fariñas
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Carmen Eiró, fiscal superior de Justicia de Galicia, conversa con otros invitados al acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Xesús Fariñas
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Carlos Mouriño, empresario español y ex presidente del Celta de Vigo, junto al obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Luis Tinteiro en el acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Xesús Fariñas
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Antonio, Pilar, Xulio durante el acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Xesús Fariñas
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José Luis Gavela Varela, presidente de la Fundación San Rosendo, acompañdo de José Luis Valladares, alcalde de San Cristova de Cea, durante el acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Xesús Fariñas
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Miguel Abad, columnista de La Región y director de Atención Primaria en Ourense; Pepiño, Emilio, Manuel García Vázquez "Buciños", Alfredo, Acisclo Manzano y Baldomero Moreiras.
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Miguel, Anxo y Carmen durante el acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Manuel Baltar y Rosendo Fernández, abrazados y compartiendo durante el acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Martiño, Patricia y Xosé Antón durante el acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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El doctor Manuel Cabeleiro y detrás José Manuel Vázquez "Casiano" durante el acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices.
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Xesús Fariñas
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Plano general del acto del nombramiento de hijo adoptivo de Muíños de Miguel Ángel Santalices celebrado en O Corgo.
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Xesús Fariñas