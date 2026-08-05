Ataque de la integridad territorial

Ceuta se ha visto desbordada ante la avalancha de marroquíes que asaltaron por agua nuestra frontera, obviamente violando en masa el paso fronterizo en del espigón del Tarajal. Todo a causa de una reciente decisión del Tribunal Supremo que ha dictaminado que las devoluciones en caliente o rechazos en frontera no se pueden aplicar a los migrantes que entran a nado en Ceuta y Melilla. El alto tribunal establece que “el mar sin barreras físicas no es un obstáculo de contención y que la tecnología de vigilancia (como drones o cámaras) no basta, exigiendo un expediente individualizado con asistencia jurídica”.

Ese ha sido el argumento esgrimido por el Gobierno para justificar semejante número de migrantes que un mismo día, todos al mismo tiempo, decidieron “darse un garbeo” por nuestro país, entendiendo el mismo Ceuta, que es España pese a Mohamed VI, quien por cierto ese mismo día estaba conmemorando la fiesta del trono. El caso es que ese aluvión de emigrantes, obviamente sin papeles, alteraron la vida de los ceutís que iban a celebrar sin fiestas patronales y la Feria de Ceuta, pero ante estas graves circunstancias acordaron suspenderlas al mismo tiempo que cerraron todas las puertas de sus negocios declarando un cierre total que ha sido el motivo por los que cerca de 60.000 migrantes no pudieron acceder a conseguir lo más esencial, agua, comida y, sobre todo, cargadores para los móviles.

Recordemos que 22 países de la UE señalan la regularización de España como “factor de atracción en la crisis de Ceuta”

El caso es que desde que el Gobierno autonómico solicitó ayuda al Gobierno central ante esa tremenda avalancha que entraba sin ningún problema como “Perico por su casa”, esta fue “tardía e insuficiente”, argumentando que no se trataba de ninguna “invasión”, sino más bien una crisis, y afirmando que “si hubiéramos tenido información, no habrían entrado 50.000 -en primera instancia- en 24 horas”. Más o menos lo mismo que dijo Pedro Sánchez en su comparecencia pública en Ceuta, quien además se mostró “agradecido por la voluntad de cooperación de Marruecos para que se materialice cuanto antes la repatriación de las personas que han entrado irregularmente en la ciudad”. Y por supuesto, aludió a las mafias “que trafican con seres humanos”. Como suele ser habitual, cada vez que aparece en publico el presidente le acompañan una salva de silbidos y abucheos.

Recordemos que 22 países de la UE señalan la regularización de España como “factor de atracción en la crisis de Ceuta” y piden una reunión para elaborar una “evaluación común de la situación” en Ceuta y alcanzar un “acuerdo sobre una respuesta europea coordinada”, que estaba prevista esta semana.

Por su parte, Feijóo afirma que lo de Ceuta fue una “ocupación premeditada” y que el Gobierno “lo sabía, pero no actuó”, y como resultado de “decisiones políticas fallidas por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez”. Y mientras, Marruecos mira para otro lado facilitando, sin muchos obstáculos, el acceso de esa marea humana, que se cobró un centenar de vidas a día de hoy. Ahora mismo es difícil estimar cuantos migrantes aún no han vuelto a Marruecos, pues pueden ser unos cuántos centenares o incluso algunos más de mil que estarán ocultos en barricadas o acampados en puntos dispersos.