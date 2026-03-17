Un incendio activo en Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, en el punto de mira
4 HECTÁREAS QUEMADAS
El fuego, que ya ha arrasado unas 4 hectáreas en Muíños, reaviva la preocupación tras el verano pasado, cuando los incendios afectaron gravemente a Ourense
Un incendio forestal se encuentra activo desde esta mañana en el concello ourensán de Muíños, parroquia de Requiás, dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés. Según estimaciones provisionales, el fuego, que comenzó a las 07:23 horas, afecta a unas 4 hectáreas de terreno.
Para controlar las llamas, la Consellería do Medio Rural ha movilizado 1 técnico, 5 agentes, 4 brigadas y 3 motobombas. La ciudadanía puede informar sobre incendios forestales a través del número gratuito 085, así como denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias en 900 815 085.
Ourense todavía guarda el recuerdo del verano pasado, cuando los incendios arrasaron cientos de hectáreas y pusieron en alerta a toda la provincia. Vecinos y aficionados a la naturaleza siguen atentos y preocupados mientras los equipos de extinción trabajan, recordando la importancia de actuar rápido y reportar cualquier conato a través del 085 o del número anónimo 900 815 085.
La Consellería del Medio Rural mantiene la información actualizada en la cuenta de X @incendios085, y los vecinos piden prudencia para que la historia de hace unos meses no se repita.
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