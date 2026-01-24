Abu Dabi acoge los diálogos entre Rusia, EEUU y Ucrania

Las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos iniciaron una nueva ronda de conversaciones en la capital de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, para discutir un plan de paz estadounidense que ponga fin a la guerra desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, contra territorio ucraniano en febrero de 2022. “Las conversaciones, que han comenzado hoy en Abu Dabi y se prolongarán durante dos días, forman parte de los esfuerzos para promover el diálogo y encontrar soluciones políticas a la crisis”, señaló el Ministerio de Exteriores emiratí en un comunicado.

La cartera ministerial subrayó que el país “mantiene sólidas alianzas con las tres partes, lo que le permite “desempeñar un papel creíble como anfitrión” en el diálogo, que espera que contribuya a “dar pasos hacia el fin de una crisis que se ha prolongado durante casi cuatro años y ha causado un inmenso sufrimiento humano”.

Intercambio de prisioneros

“Emiratos ha mediado con éxito en 17 intercambios de prisioneros entre Rusia y Ucrania, que han resultado en la liberación de 4.641 prisioneros. Esto refleja la profunda relación de Emiratos con ambos países y subraya su papel como mediador de confianza en el apoyo a soluciones diplomáticas y humanitarias”, señaló. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló que las conversaciones se centrarán en cuestiones territoriales. El secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, lidera el equipo negociador ucraniano, mientras que del lado ruso estarán presentes el asesor del presidente Yuri Ushakov y el enviado especial para Inversiones y Cooperación Económica, Kirill Dimitriev.

El Kremlin indicó tras la reunión de cerca de cuatro horas con representantes de Estados Unidos, que no se podrá llegar a “una solución a largo plazo” a la guerra de Ucrania sin resolver la cuestión territorial según la fórmula acordada entre Washington y Moscú en agosto de 2025, que adjudicaba a Rusia gran parte de la región oriental del Donbás (Ucrania), ampliamente ocupada ya por las tropas rusas. Para Zelenski, “el tema del Donbás es clave. Se debatirá y se abordará la modalidad, tal y como lo ven las tres partes hoy y mañana en Abu Dabi”, aseguró.