El acuerdo de paz contempla indemnizar a Irán con 300 mil millones

El acuerdo preliminar alcanzado entre Estados Unidos e Irán y que ya fue firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, contempla una tregua de 60 días que será el plazo para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear iraní, acompañada de la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros).

Según el documento de 14 puntos, Estados Unidos e Irán “declaran el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”, y se comprometen desde este momento a no iniciar ninguna guerra ni operación militar entre sí, a abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza mutuos y a garantizar la integridad territorial y la soberanía de Líbano.

En todo caso, esta tregua está pendiente de un acuerdo final que confirme el cese de las hostilidades y todas las disposiciones del acuerdo, acuerdo para el que las partes se dan 60 días de “plazo máximo, prorrogable por consentimiento mutuo”.

El memorando de entendimiento de Islamabad establece un marco amplio para poner fin a la guerra entre Estados Unidos, Irán y sus respectivos aliados, y para abrir un proceso de negociación destinado a alcanzar un acuerdo definitivo en un plazo máximo de 60 días.

No injerencia

En el documento ambas partes se comprometen a respetar la soberanía e integridad territorial del otro y a evitar cualquier injerencia en asuntos internos. En el plano militar, Estados Unidos retirará su bloqueo naval sobre Irán en un máximo de 30 días y reducirá la presencia de sus fuerzas en la zona tras el acuerdo final. Paralelamente, Irán garantizará durante 60 días el paso seguro y gratuito de buques comerciales por el Estrecho de Ormuz, restableciendo el tráfico normal en 30 días tras completar tareas de desminado.

En materia nuclear, Irán reafirma su adhesión al Tratado de No Proliferación y promete no desarrollar armas atómicas. Ambos países abordarán conjuntamente la gestión del uranio enriquecido, con una metodología mínima de dilución supervisada por el OIEA y un marco nuclear definitivo que se fijará en el acuerdo final.

El memorando incluye compromisos económicos de gran alcance: Estados Unidos y socios regionales financiarán un fondo de reconstrucción para Irán de al menos 300.000 millones de dólares, y Washington concederá exenciones al embargo petrolero mientras se mantengan las negociaciones. También se prevé la liberación total de los activos iraníes congelados.

El texto establece un mecanismo conjunto de seguimiento, fija la secuencia de negociaciones y determina que el acuerdo final deberá ser refrendado por una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, fueron quienes confirmaron el miércoles la firma.

Irán advierte que Israel debe concluir su guerra en Líbano

“Estos estúpidos que creen que no he sido suficientemente duro con Irán, cuando ven que el mercado de valores alcanza un máximo histórico y que los precios del petróleo están cayendo, son envidiosos, mala gente o estúpidos”, dijo ayer Donald Trump en defensa de su pacto con Irán. Después, criticó a los “idiotas” que “creen que no fue suficientemente duro” con Teherán en las negociaciones.

Mientras, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió que cualquier ataque israelí en Líbano o la continuación de la ocupación constituirían una violación del memorando: “Sin la retirada de las fuerzas israelíes de los territorios que ocuparon durante esta guerra, el conflicto no puede considerarse concluido”. Israel respondió que las tropas permanecerán en el sur del Líbano y que “el acuerdo de Trump no nos vincula”, en palabras del ministro Ben-Gvir. Israel continúa negociando con Washington para mantener su presencia militar al sur del río Litani.

Los precios del petróleo cayeron ayer mientras los mercados valoraban el acuerdo provisional. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, reclamó la reapertura de Ormuz “sin condiciones” para restaurar la confianza en los mercados energéticos globales. Y Trump rechazó en rueda de prensa los informes que apuntaban a un fondo de reconstrucción de 300.000 millones de dólares: “No les damos dinero. No les damos nada de eso”.