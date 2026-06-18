La AIE prevé excedentes de petróleo para 2027

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) revisó significativamente a la baja su previsión de caída de la demanda mundial de petróleo en 2026. Anticipa un retroceso del consumo de 1,1 millones de barriles diarios. Y estima una recuperación durante el próximo año, que no evitará un “importante excedente” de oferta de crudo en los mercados.

Todo esto, mientras prevé una recuperación “fuerte” del suministro en 2027, tras una recuperación “gradual” de la producción y las exportaciones en la región del Golfo Pérsico “si se mantiene en acuerdo de paz y la reapertura del estrecho de Ormuz”.

“Nuestro primer análisis de los balances para 2027 muestra un importante excedente el próximo año”, apunta la AIE

En la última edición de su boletín mensual, la AIE proyecta que la demanda mundial de petróleo disminuya, lo que representa una revisión a la baja de 700.000 barriles diarios con respecto al informe de mayo, ya que las entregas del segundo trimestre de 2026 se desplomaron debido al aumento de los precios del combustible y las interrupciones en la disponibilidad del producto. De cara al próximo año, la Agencia anticipa que la demanda de crudo se recuperará hasta registrar un crecimiento gracias a la normalización de los flujos comerciales, la bajada de los precios del petróleo y la mejora de las perspectivas económicas.

De su lado, la oferta mundial de petróleo disminuirá, destacando que las pérdidas de suministro en el Golfo se compensarán parcialmente con el continuo aumento de la producción de los países ajenos a la OPEP+, mientras que para 2027 prevé que el bombeo aumentará. “Nuestro primer análisis de los balances para 2027 muestra un importante excedente el próximo año”, apunta la AIE, para la que este escenario “puede brindar un respiro al mercado” y una oportunidad para reponer las existencias agotadas. En este sentido, advierte de que, a pesar de la importante reducción de la demanda de petróleo y productos refinados, las reservas del sistema siguen disminuyendo a un ritmo récord, reduciéndose a un ritmo promedio de 3,8 millones de barriles diarios.

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