El alto el fuego en Gaza cumple un año marcado por los ataques de Israel y la falta de avances políticos

El acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, alcanzado tras la aceptación por parte de Israel y Hamás de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave, cumplió ayer un año desde su firma sin haber pasado a la segunda fase. En el transcurso, casi 1.500 palestinos perdieron la vida y más de 5.100 fueron heridos por ataques israelíes. El pacto, firmado tras poco más de dos años de ofensiva militar tras los ataques del 7 de octubre de 2023, pretendía abrir una nueva etapa hacia el fin del conflicto, pero no logró registrar los avances suficientes. El plan de paz presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump, compuesto por 20 puntos, dio lugar a dos organismos encabezados por la Junta de Paz. Sin embargo, el proceso político sigue estancado y sin contactos directos.

El alto el fuego, marcado por ataques diarios de Israel contra Gaza, deja más 1.470 fallecidos según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hamás acusa a Israel de obstaculizar la entrada de ayuda esencial. Asimismo, las tropas israelíes ampliaron la “línea amarilla” de repliegue, pasando del 51% al 60% de la Franja, medida que el primer ministro Benjamin Netanyahu afirma mantener hasta el desarme de Hamás. Netanyahu sostiene que la prioridad es que Gaza sea una zona libre de terrorismo y que su ejército responde a “amenazas inminentes”.

En cambio, se logró la liberación de secuestrados, la entrega de cadáveres de rehenes y el diseño de la Fuerza internacional de estabilización. Pese a ello, la Junta de Paz se limita a emitir comunicados y el comité tecnócrata previsto para gobernar Gaza no logra entrar en el enclave. Más de un centenar de ONG, entre ellas Amnistía Internacional, Save the Children y el Consejo Noruego para los Refugiados, denunciaron que el alto el fuego es “únicamente nominal”. Destacan que ningún hospital está plenamente operativo y que 1,4 millones de personas sufren hambre extrema, condiciones que ya llevaron a la Comisión de Investigación de la ONU a señalar en dos ocasiones que Israel comete un genocidio.

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La falta de avances bloquea la segunda fase del plan, que preveía el repliegue israelí, la consolidación de la paz y la reconstrucción. Mientras tanto, se aproxima un cuarto invierno de profunda crisis humanitaria para dos millones de palestinos que continúan viviendo entre escombros, sufriendo enfermedades prevenibles y desprovistos del establecimiento de un Estado palestino independiente.